Lucía Paporello “Fui censurada, esto es lo que tenía para decir”

La Concejal de la “Fuerza de los Hechos” Lucía Paporello comenta en el video que envió a nuestro medio de comunicación que se sintió censurada en la sesión de asunción de autoridades, entre otros aspectos.

Videos11 de diciembre de 2025

ScreenHunter_022Asumieron las Concejales Perren y Paporello, Rinaudo renovó la banca y Otazo continúa como presidente del Cuerpo Legislativo
CONCEJO2025Asumen autoridades en el Concejo Municipal

concejo

Comunicado oficial del Concejo Municipal de San Carlos Centro

Política10 de diciembre de 2025

El Concejo Municipal de San Carlos Centro desmiente de manera categórica y contundente las afirmaciones difundidas públicamente por la concejal electa Lucía Inés Paporello, por tratarse de manifestaciones falsas, infundadas y alejadas de todo hecho real ocurrido en el ámbito institucional.