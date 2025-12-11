Lucía Paporello “Fui censurada, esto es lo que tenía para decir”

Te puede interesar

Asumieron Concejales en el Cuerpo Legislativo Videos 10 de diciembre de 2025 El acto de asunción de autoridades tuvo lugar en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro, en horas del mediodía de este miércoles.

La Presidenta Comunal de San Carlos Sud Dra. Florencia Primo renovó su gestión Videos 10 de diciembre de 2025 En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud.

Choque entre una moto y una camioneta Videos 08 de diciembre de 2025 Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Estanislao López, de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:30 de este lunes.

Acuerdo UE-Mercosur: una oportunidad para Santa Fe Videos 01 de diciembre de 2025 En el Centro Cultural y de Estudios DEMOS se realizó una charla con especialistas de la Consultora Endógena, quienes explicaron los alcances y posibilidades de colocar productos de la canasta exportadora argentina en el viejo continente.

El Intendente visitó el Jardín Nº85 y recorrió obras realizadas con el F.A.E. Videos 19 de noviembre de 2025 En horas de la mañana de este martes, el Intendente Juan José Placenzotti se reunió con la Directora del Jardín Nº85 Mariel Müller y recorrió las obras realizadas con el Fondo de Asistencia Educativa en el lugar mencionado.

Choque en Belgrano y Gaminara Videos 17 de noviembre de 2025 Intervinieron un utilitario y una moto. Bomberos trasladó a una mujer a un centro médico con lesiones a determinar.

Turismo Mutual y la empresa SETIL realizaron un evento exclusivo Videos 15 de noviembre de 2025 La sección de Turismo de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino y la empresa de viajes SETIL realizaron un evento este jueves, en horas de la noche en el Auditorio de la Mutual.