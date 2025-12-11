Lucía Paporello “Fui censurada, esto es lo que tenía para decir”

Asumieron Concejales en el Cuerpo LegislativoVideos10 de diciembre de 2025
El acto de asunción de autoridades tuvo lugar en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro, en horas del mediodía de este miércoles.
La Concejal de la “Fuerza de los Hechos” Lucía Paporello comenta en el video que envió a nuestro medio de comunicación que se sintió censurada en la sesión de asunción de autoridades, entre otros aspectos.Videos11 de diciembre de 2025
El acto de asunción de autoridades tuvo lugar en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro, en horas del mediodía de este miércoles.
En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud.
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Estanislao López, de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:30 de este lunes.
En el Centro Cultural y de Estudios DEMOS se realizó una charla con especialistas de la Consultora Endógena, quienes explicaron los alcances y posibilidades de colocar productos de la canasta exportadora argentina en el viejo continente.
En horas de la mañana de este martes, el Intendente Juan José Placenzotti se reunió con la Directora del Jardín Nº85 Mariel Müller y recorrió las obras realizadas con el Fondo de Asistencia Educativa en el lugar mencionado.
Intervinieron un utilitario y una moto. Bomberos trasladó a una mujer a un centro médico con lesiones a determinar.
La sección de Turismo de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino y la empresa de viajes SETIL realizaron un evento este jueves, en horas de la noche en el Auditorio de la Mutual.
Ocurrió cerca de la hora 11:30 de este martes, en Mitre y 25 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, un accidente de tránsito.
Sentir ya no sólo brinda servicios de sepelios ya que comenzó a integrar una estructura mucho más grande.
A continuación se detalla la denuncia policial presentada por la Concejal Electa Lucía Paporello en virtud de los hechos de violencia y discriminación que sufrió dentro del recinto del Concejo Municipal durante la sesión preparatoria de carácter público desarrollada en el día de la fecha:
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO inauguró recientemente la Ermita “Nuestra Señora Gaucha del Mate” en la Plazoleta del Centro Comunitario “Barrio Oeste” (Tomás Lubary y Pasaje Juan Manuel de Rosas).
El Club Atlético Argentino informa que su categoría Sub15 de fútbol femenino se consagró campeona de la Copa de Oro en el Torneo Albito, organizado por el Club Gimnasia y Tiro de Salta.
El Concejo Municipal de San Carlos Centro desmiente de manera categórica y contundente las afirmaciones difundidas públicamente por la concejal electa Lucía Inés Paporello, por tratarse de manifestaciones falsas, infundadas y alejadas de todo hecho real ocurrido en el ámbito institucional.
La ley obliga a las plataformas a bloquear a usuarios menores de 16 años y fija sanciones millonarias para quienes no cumplan. Marca un cambio de paradigma mundial.
En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud.
En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud.
El acto de asunción de autoridades tuvo lugar en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro, en horas del mediodía de este miércoles.
El acto de asunción de autoridades tuvo lugar en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro, en horas del mediodía de este miércoles.