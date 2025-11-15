Turismo Mutual y la empresa SETIL realizaron un evento exclusivo

La sección de Turismo de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino y la empresa de viajes SETIL realizaron un evento este jueves, en horas de la noche en el Auditorio de la Mutual.

Allí comentaron a 50 personas de San Carlos y Gálvez sobre salidas grupales 2026 y cómo es viajar con un sistema “todo incluido” de primer nivel. 
En este sentido brindó detalles la referente de Turismo Mutual Mary Amherdt.

