Paporello: Otazo habla de la necesidad de una convivencia democrática

El Presidente Otazo habla de la necesidad de una convivencia democrática.

Videos23 de diciembre de 2025

Le manifesté en el lugar que corresponde, en la Sesión, en el Recinto del Concejo (no por las redes sociales), que la SOBERBIA con que se manifiesta hacia mi persona en las Reuniones y Sesiones, es la misma SOBERBIA con que me critican sus familiares y sus partidarios en las redes sociales.

Paporello: Expresé mi satisfacción

Videos22 de diciembre de 2025

Expresé mi satisfacción, porque después de 6 años vuelven a desarrollarse las Sesiones, en parte, dentro del marco del Reglamento Interno. Seguiré bregando para que se cumpla en su totalidad.

Paporello: Pedí que se vuelva a tratar en Comisión ambos Proyectos

Videos21 de diciembre de 2025

La Concejal Bassi (Ex Alternativa Sancarlina) presentó un Proyecto para que se agregue arena a los areneros del Paseo del Arte. En esta misma Sesión los Concejales Perren y Otazo (siguen en Alternativa Sancarlina) presentaron otro Proyecto para sustituir y eliminar todos los areneros de las Plazas.

OSTTA

Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas19 de diciembre de 2025

Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.

ScreenHunter_085

Colonia San José: Bomberos rescataron a dos hombres que quedaron atrapados en un vehículo tras accidente de tránsito en la RN N° 19

Policiales21 de diciembre de 2025

En horas de la siesta de ayer, agentes del Cuartel Santo Tomé de la Agrupación de Bomberos Zapadores, dependientes de la Dirección General de Bomberos, procedieron al salvamento y rescate de un hombre de 30 años y otro de 64, tras un accidente de tránsito ocurrido sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 6,5 en jurisdicción de Colonia San José, Depto. Las Colonias.

ScreenHunter_096

Que lo mejor esté por venir

Locales23 de diciembre de 2025

El Intendente del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, Juan José Placenzotti, saluda a todos los sancarlinos: “Renovemos el compromiso de trabajar arduamente para alcanzar nuestros más nobles anhelos y seguir construyendo juntos el futuro de la ciudad que queremos. ¡Felices Fiestas!”.

campus-10

Cursos de verano en el Punto Digital San Carlos Centro

Locales23 de diciembre de 2025

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. Actualmente, se encuentra habilitada la matriculación a los siguientes cursos autoasistidos e interactivos: