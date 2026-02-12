Matilde: Fuerte colisión entre dos autos en la Ruta 36-S

San Carlos Sud honró a su Santa Patrona Nuestra Señora de LourdesVideos11 de febrero de 2026
En horas de la noche de este miércoles los feligreses se reunieron para honrar a la Santa Patrona de San Carlos Sud, Nuestra Señora de Lourdes.
Cerca de la hora 6:30 de este jueves se produjo un accidente de tránsito en Ruta 36-S, jurisdicción Matilde.Videos12 de febrero de 2026
Allí, por causas que se investigan, entraron en colisión un automóvil Peugeot 208 y un Chevrolet Onix, que terminó en la banquina.
A raíz del fuerte impacto, Bomberos de San Carlos trasladaron a personas que circulaban en ambos vehículos con lesiones a determinar a un Centro Médico.
El hecho se produjo cerca de la hora 10:30 de este miércoles en Belgrano al 600, de la localidad de San Carlos Sud.
En horas de la siesta de este lunes se entregaron útiles escolares en la Secretaría del Club Central San Carlos.
Ocurrió cerca de la hora 8:00 de este viernes en calle Colón casi Pueyrredón de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito.
La Comuna de San Carlos Norte se enorgullece en anunciar la adquisición de una nueva pala, una incorporación estratégica diseñada para potenciar la capacidad operativa y la eficiencia de los servicios en toda nuestra localidad.
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Mendoza de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:15 de este lunes.
Teniendo en cuenta que he presentado el Proyecto para que el Concejo Municipal publique mensualmente su Movimiento de Ingresos y Egresos, tal cual lo hace el Intendente, y que dicho Proyecto fue votado en contra por los Concejales Otazo, Rinaudo, Gorgo, Perren y Bassi, pongo en conocimiento los comprobantes de las Transferencias que recibió el Concejo en el mes de Diciembre, mes en el cual se ha producido mi incorporación a este Cuerpo.
En horas de la mañana de este viernes la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para informar sobre la preocupante situación en la que recibió la comuna del pueblo.
Falleció hoy en San Carlos Centro, el Señor Bernabé Horacio Roble.
En el mes de febrero de 2020 se celebró la santa misa de toma de posesión del Padre Ariel Beruto en la Parroquia San Carlos Borromeo, de la ciudad de San Carlos Centro.
El hecho se perpetuó en la madrugada de este martes en una Lotería, ubicada en San Martín 448 de San Carlos Sud.
Cerca de la hora 6:30 de este jueves se produjo un accidente de tránsito en Ruta 36-S, jurisdicción Matilde.
La Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta mantuvo una reunión muy productiva con el equipo de la Universidad Siglo 21, con el objetivo de generar oportunidades concretas para la comunidad.
El Padre Adalberto Lovato tiene 57 años, nació en Llambí Campbell, y se hará cargo de las comunidades de San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Carlos Sud.
“Este año tenemos el desafío de darle cuerpo a la nueva Constitución con el tratamiento de leyes que deben ser innovadoras y cercanas a la gente”, sostuvo la legisladora. Seguirá acompañada por Corral y Martorano en las vicepresidencias 1º y 2º, respectivamente.
La empresa matriz Alphabet lanzó una emisión récord de deuda a 100 años para financiar el mayor salto de capacidad en su historia: busca duplicar su infraestructura de inteligencia artificial, apostando a liderar el control de los chips y los centros de datos
La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de San Carlos lamenta con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Cristian Maglia.