Matilde: Fuerte colisión entre dos autos en la Ruta 36-S

Cerca de la hora 6:30 de este jueves se produjo un accidente de tránsito en Ruta 36-S, jurisdicción Matilde.

Videos12 de febrero de 2026

Allí, por causas que se investigan, entraron en colisión un automóvil Peugeot 208 y un Chevrolet Onix, que terminó en la banquina.

A raíz del fuerte impacto, Bomberos de San Carlos trasladaron a personas que circulaban en ambos vehículos con lesiones a determinar a un Centro Médico.

