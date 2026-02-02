El Club Central donó útiles escolares para Casa de Tía Margarita

Te puede interesar

Accidente de tránsito Videos 30 de enero de 2026 Ocurrió cerca de la hora 8:00 de este viernes en calle Colón casi Pueyrredón de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito.

La Comuna de San Carlos Norte adquirió una nueva retropala Videos 21 de enero de 2026 La Comuna de San Carlos Norte se enorgullece en anunciar la adquisición de una nueva pala, una incorporación estratégica diseñada para potenciar la capacidad operativa y la eficiencia de los servicios en toda nuestra localidad.

Chocaron un auto y una moto Videos 19 de enero de 2026 Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Mendoza de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:15 de este lunes.

Paporello: Proyecto para que publiquen movimientos mensuales Videos 09 de enero de 2026 Teniendo en cuenta que he presentado el Proyecto para que el Concejo Municipal publique mensualmente su Movimiento de Ingresos y Egresos, tal cual lo hace el Intendente, y que dicho Proyecto fue votado en contra por los Concejales Otazo, Rinaudo, Gorgo, Perren y Bassi, pongo en conocimiento los comprobantes de las Transferencias que recibió el Concejo en el mes de Diciembre, mes en el cual se ha producido mi incorporación a este Cuerpo.

Millonaria deuda dejó la pésima gestión de Cavallero en San Carlos Norte Videos 02 de enero de 2026 En horas de la mañana de este viernes la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para informar sobre la preocupante situación en la que recibió la comuna del pueblo.

Choque en el cruce de San Carlos Videos 01 de enero de 2026 Se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 19 y Ruta 6 (Cruce de San Carlos), jurisdicción San Carlos Norte, cerca de la hora 18:00 de este jueves.

Paporello: Invité a los Concejales a que reflexionemos Videos 30 de diciembre de 2025 En el final de la Sesión expresé, con claros y contundentes ejemplos, como las incoherencias, la incompatibilidad, la falta total de transparencia, el incumplimiento del Reglamento y las leyes, el autoritarismo, las mentiras y más, han contribuido para que la sociedad sancarlina esté segura que no le servimos a la comunidad.