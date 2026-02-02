El Club Central donó útiles escolares para Casa de Tía Margarita

En horas de la siesta de este lunes se entregaron útiles escolares en la Secretaría del Club Central San Carlos.

Videos02 de febrero de 2026

Los mismos fueron recibidos a través de una campaña solidaria que lanzó la institución roja y negra días atrás y en la que los socios centralistas colaboraron desinteresadamente donando útiles escolares para los niños que asisten a Casa de Tía Margarita. 

En este sentido se refirieron a la misma, el referente de la institución rojinegra Lautaro Yost, el Presidente Daniel Berardo, y la referente de Casa de Tía Margarita, María Rosa Perren.  

Te puede interesar
Accidente de tránsito

Accidente de tránsito

Videos30 de enero de 2026

Ocurrió cerca de la hora 8:00 de este viernes en calle Colón casi Pueyrredón de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito.

Chocaron un auto y una moto

Chocaron un auto y una moto

Videos19 de enero de 2026

Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Mendoza de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:15 de este lunes.

Millonaria deuda dejó la pésima gestión de Cavallero en San Carlos Norte

Paporello: Proyecto para que publiquen movimientos mensuales

Videos09 de enero de 2026

Teniendo en cuenta que he presentado el Proyecto para que el Concejo Municipal publique mensualmente su Movimiento de Ingresos y Egresos, tal cual lo hace el Intendente, y que dicho Proyecto fue votado en contra por los Concejales Otazo, Rinaudo, Gorgo, Perren y Bassi, pongo en conocimiento los comprobantes de las Transferencias que recibió el Concejo en el mes de Diciembre, mes en el cual se ha producido mi incorporación a este Cuerpo.

Choque en el cruce de San Carlos

Choque en el cruce de San Carlos

Videos01 de enero de 2026

Se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 19 y Ruta 6 (Cruce de San Carlos), jurisdicción San Carlos Norte, cerca de la hora 18:00 de este jueves.

Paporello: Invité a los Concejales a que reflexionemos

Paporello: Invité a los Concejales a que reflexionemos

Videos30 de diciembre de 2025

En el final de la Sesión expresé, con claros y contundentes ejemplos, como las incoherencias, la incompatibilidad, la falta total de transparencia, el incumplimiento del Reglamento y las leyes, el autoritarismo, las mentiras y más, han contribuido para que la sociedad sancarlina esté segura que no le servimos a la comunidad.

Paporello: Voy a demostrar que Otazo es un mentiroso

Paporello: Voy a demostrar que Otazo es un mentiroso

Videos30 de diciembre de 2025

Manifesté al Presidente Otazo, que voy a demostrar, a su debido tiempo, que es un MENTIROSO, en este caso MINTIÓ cuando afirmó que la Dieta de un Concejal para el año 2026, iba a rondar los $430.000. Sólo una, de tantas mentiras, que paulatinamente irán cayendo, todo respaldado con la documentación y las pruebas correspondientes, con hechos, no con palabras.

Lo más visto
OSTTA

Necrológicas Ostta Sepelios

Locales02 de febrero de 2026

Falleció hoy Lunes 2 de Febrero en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Eduardo Ernesto Tschopp "Chopp".