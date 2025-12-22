Paporello: Integración de las Comisiones

El Bloque Unipersonal de la Concejal Bassi (Ex Alternativa Sancarlina) integra DOS Comisiones. El Bloque Unipersonal de la Concejal Paporello (Con la Fuerza de los Hechos) integra SOLO UNA.

Por qué? Porque así lo decidió, en forma oscura y autoritaria, la Nueva Mayoría Automática (los 5 Concejales).