Paporello: Integración de las Comisiones

Nunca fui convocada ni invitada a alguna Reunión donde se decidiera como se integraban las Comisiones Internas del Concejo.
Videos22 de diciembre de 2025

El Bloque Unipersonal de la Concejal Bassi (Ex Alternativa Sancarlina) integra DOS Comisiones. El Bloque Unipersonal de la Concejal Paporello (Con la Fuerza de los Hechos) integra SOLO UNA.

Por qué? Porque así lo decidió, en forma oscura y autoritaria, la Nueva Mayoría Automática (los 5 Concejales).

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