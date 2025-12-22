Paporello: Integración de las Comisiones

San Carlos Sud celebró el Día de la Independencia con una multitudinaria jornada de tradiciones y culturaVideos10 de julio de 2026
La Plaza "27 de Septiembre" fue escenario de los festejos organizados por la Comuna de San Carlos Sud en conmemoración del 210.º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina. La propuesta reunió a vecinos y visitantes en una tarde que combinó música, danzas folklóricas, actividades recreativas y la presentación oficial del Taller Comunal de Danzas Folklóricas.