Incendio en un domicilio

Se produjo un incendio en un domicilio de la ciudad de San Carlos Centro, ubicado en Juan de Garay casi 13 de mayo, en horas del mediodía de este miércoles.

Videos24 de diciembre de 2025

Según se pudo saber, a raíz del hecho bomberos trasladaron a un menor a un centro médico con lesiones a determinar. 

Paporello: Expresé mi satisfacción

Paporello: Expresé mi satisfacción

Videos22 de diciembre de 2025

Expresé mi satisfacción, porque después de 6 años vuelven a desarrollarse las Sesiones, en parte, dentro del marco del Reglamento Interno. Seguiré bregando para que se cumpla en su totalidad.

Paporello: Pedí que se vuelva a tratar en Comisión ambos Proyectos

Paporello: Pedí que se vuelva a tratar en Comisión ambos Proyectos

Videos21 de diciembre de 2025

La Concejal Bassi (Ex Alternativa Sancarlina) presentó un Proyecto para que se agregue arena a los areneros del Paseo del Arte. En esta misma Sesión los Concejales Perren y Otazo (siguen en Alternativa Sancarlina) presentaron otro Proyecto para sustituir y eliminar todos los areneros de las Plazas.

Incendio en un domicilio

Policiales24 de diciembre de 2025

Se produjo un incendio en un domicilio de la ciudad de San Carlos Centro, ubicado en Juan de Garay casi 13 de mayo, en horas del mediodía de este miércoles.

Contínuo acompañamiento a los microemprendedores de San Carlos Sud

Locales26 de diciembre de 2025

Se continúa apoyando a los emprendedores de la localidad, mediante aportes económicos a través del “Programa Banco Solidario” dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, que luego se constituye en un fondo rotativo basado en la solidaridad, permitiendo que los emprendedores a través del financiamiento puedan adquirir aquello que les permita potenciar su producción y trabajo.