Paporello: Hubo un acuerdo entre los 5 concejalesVideos23 de diciembre de 2025
Manifesté, para que quede constancia en Acta, lo que me expresaron muchos vecinos.
Se produjo un incendio en un domicilio de la ciudad de San Carlos Centro, ubicado en Juan de Garay casi 13 de mayo, en horas del mediodía de este miércoles.Videos24 de diciembre de 2025
Según se pudo saber, a raíz del hecho bomberos trasladaron a un menor a un centro médico con lesiones a determinar.
El Presidente Otazo habla de la necesidad de una convivencia democrática.
Nunca fui convocada ni invitada a alguna Reunión donde se decidiera como se integraban las Comisiones Internas del Concejo.
El Presidente Otazo expresó ante los medios de comunicación que había sido electo Presidente por unanimidad. Faltó a la VERDAD.
Expresé mi satisfacción, porque después de 6 años vuelven a desarrollarse las Sesiones, en parte, dentro del marco del Reglamento Interno. Seguiré bregando para que se cumpla en su totalidad.
La Concejal Bassi (Ex Alternativa Sancarlina) presentó un Proyecto para que se agregue arena a los areneros del Paseo del Arte. En esta misma Sesión los Concejales Perren y Otazo (siguen en Alternativa Sancarlina) presentaron otro Proyecto para sustituir y eliminar todos los areneros de las Plazas.
El Gobierno de San Carlos Centro comenzó a construir una nueva vivienda en lote propio ubicada en Córdoba y Pueyrredón.
Presenté un Proyecto para que el Concejo publique mensualmente su Movimiento de Ingresos y Egresos, al igual que lo hace el Intendente.
Fue entre el km 3 y 4, en la mano a Santo Tomé. Se vieron involucrados una camioneta y una moto. Un joven de 29 años perdió la vida y la conductora de la camioneta fue hospitalizada.
Falleció hoy Miércoles 24 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, el Señor Federico Carlos Pratto.
Falleció hoy Miércoles 24 en Santa Fe a la edad de 92 años, el Señor Amalio José Díaz.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir junto a Papá Noel los nuevos amigos de nuestro Tiranosaurio Rex MAÑANA JUEVES 25 DE DICIEMBRE a las 19 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad.
Un conjunto de mensajes seleccionados permite expresar afecto y buenos deseos a través de plataformas digitales, facilitando la cercanía emocional durante las celebraciones de fin de año.
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 85 años, la Señora Jorgelina Isabel Tenorio viuda de Jourdan.
El Intendente Placenzotti visitó recientemente las instalaciones del Colegio Corazón de Jesús N° 1055 para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con recursos del Municipio.
Se continúa apoyando a los emprendedores de la localidad, mediante aportes económicos a través del “Programa Banco Solidario” dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, que luego se constituye en un fondo rotativo basado en la solidaridad, permitiendo que los emprendedores a través del financiamiento puedan adquirir aquello que les permita potenciar su producción y trabajo.
Los mismos están destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes.