Siniestro vial con víctima fatal en la Autovía 19 Policiales 23 de diciembre de 2025 Fue entre el km 3 y 4, en la mano a Santo Tomé. Se vieron involucrados una camioneta y una moto. Un joven de 29 años perdió la vida y la conductora de la camioneta fue hospitalizada.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 24 de diciembre de 2025 Falleció hoy Miércoles 24 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, el Señor Federico Carlos Pratto.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 24 de diciembre de 2025 Falleció hoy Miércoles 24 en Santa Fe a la edad de 92 años, el Señor Amalio José Díaz.

Papá Noel trae nuevos amigos para nuestro dinosaurio Locales 24 de diciembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir junto a Papá Noel los nuevos amigos de nuestro Tiranosaurio Rex MAÑANA JUEVES 25 DE DICIEMBRE a las 19 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad.

20 frases para compartir por WhatsApp en Nochebuena y Navidad con los seres queridos Interés General 24 de diciembre de 2025 Un conjunto de mensajes seleccionados permite expresar afecto y buenos deseos a través de plataformas digitales, facilitando la cercanía emocional durante las celebraciones de fin de año.

Incendio en un domicilio Policiales 24 de diciembre de 2025 Se produjo un incendio en un domicilio de la ciudad de San Carlos Centro, ubicado en Juan de Garay casi 13 de mayo, en horas del mediodía de este miércoles. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 24 de diciembre de 2025 Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 85 años, la Señora Jorgelina Isabel Tenorio viuda de Jourdan.

Obras y mejoras en el colegio “Corazón de Jesús” con aportes del municipio Locales 26 de diciembre de 2025 El Intendente Placenzotti visitó recientemente las instalaciones del Colegio Corazón de Jesús N° 1055 para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con recursos del Municipio.