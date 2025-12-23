Paporello: Hubo un acuerdo entre los 5 concejales

Hubo un acuerdo entre los 5 Concejales: Rinaudo, te dejamos asumir a pesar de las irregularidades, pero el Presidente va a seguir siendo Otazo.

Seguidamente consulté sobre quién maneja las redes sociales del Concejo.

En ese momento el Presidente Otazo se puso muy nervioso y me dijo que me quedaba solamente 1 minuto.

Sr. Presidente Otazo: va a tener que leer el Reglamento. En las Consideraciones Finales, estábamos en ese punto del Orden del Día, NO HAY TIEMPO LÍMITE.

Creo que su nerviosismo lo traicionó.