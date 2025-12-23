Paporello: Hubo un acuerdo entre los 5 concejales

Incendio en un domicilioVideos24 de diciembre de 2025
Se produjo un incendio en un domicilio de la ciudad de San Carlos Centro, ubicado en Juan de Garay casi 13 de mayo, en horas del mediodía de este miércoles.
Manifesté, para que quede constancia en Acta, lo que me expresaron muchos vecinos.Videos23 de diciembre de 2025
Hubo un acuerdo entre los 5 Concejales: Rinaudo, te dejamos asumir a pesar de las irregularidades, pero el Presidente va a seguir siendo Otazo.
Seguidamente consulté sobre quién maneja las redes sociales del Concejo.
En ese momento el Presidente Otazo se puso muy nervioso y me dijo que me quedaba solamente 1 minuto.
Sr. Presidente Otazo: va a tener que leer el Reglamento. En las Consideraciones Finales, estábamos en ese punto del Orden del Día, NO HAY TIEMPO LÍMITE.
Creo que su nerviosismo lo traicionó.
El Presidente Otazo habla de la necesidad de una convivencia democrática.
Nunca fui convocada ni invitada a alguna Reunión donde se decidiera como se integraban las Comisiones Internas del Concejo.
El Presidente Otazo expresó ante los medios de comunicación que había sido electo Presidente por unanimidad. Faltó a la VERDAD.
Expresé mi satisfacción, porque después de 6 años vuelven a desarrollarse las Sesiones, en parte, dentro del marco del Reglamento Interno. Seguiré bregando para que se cumpla en su totalidad.
La Concejal Bassi (Ex Alternativa Sancarlina) presentó un Proyecto para que se agregue arena a los areneros del Paseo del Arte. En esta misma Sesión los Concejales Perren y Otazo (siguen en Alternativa Sancarlina) presentaron otro Proyecto para sustituir y eliminar todos los areneros de las Plazas.
El Gobierno de San Carlos Centro comenzó a construir una nueva vivienda en lote propio ubicada en Córdoba y Pueyrredón.
Presenté un Proyecto para que el Concejo publique mensualmente su Movimiento de Ingresos y Egresos, al igual que lo hace el Intendente.
Fue entre el km 3 y 4, en la mano a Santo Tomé. Se vieron involucrados una camioneta y una moto. Un joven de 29 años perdió la vida y la conductora de la camioneta fue hospitalizada.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que se encuentra en plena vigencia la Ordenanza Nº 766/14 por la que se prohíbe la tenencia, uso, fabricación, comercialización, publicidad, depósito y venta al público de artículos de pirotecnia.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que, con motivo de la celebración de la Navidad, ESTE JUEVES 25 DE DICIEMBRE, NO HABRÁ RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE RESIDUOS. El servicio se prestará excepcionalmente el Viernes 26/12 en horario y recorrido habitual (a partir de las 6 hs. desde calle 9 de Julio hacia el Sur).
Falleció hoy Miércoles 24 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, el Señor Federico Carlos Pratto.
Falleció hoy Miércoles 24 en Santa Fe a la edad de 92 años, el Señor Amalio José Díaz.
Quienes se encuentren al día al 31 de diciembre, tendrán un 20 % de descuento para 2026 en el Impuesto Inmobiliario. Además, podrán sumar beneficios y alcanzar descuentos totales de hasta 56 %. Modos de pagos y links para regularizar los impuestos, en esta nota.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir junto a Papá Noel los nuevos amigos de nuestro Tiranosaurio Rex MAÑANA JUEVES 25 DE DICIEMBRE a las 19 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad.
Un conjunto de mensajes seleccionados permite expresar afecto y buenos deseos a través de plataformas digitales, facilitando la cercanía emocional durante las celebraciones de fin de año.
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 85 años, la Señora Jorgelina Isabel Tenorio viuda de Jourdan.