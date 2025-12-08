Sentir se integró a Mutual Constituyentes y amplía beneficios, fortalece servicios y mejora las respuestas a los afiliados

"Baila San Carlos" suspendidoLocales08 de diciembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que atento a las condiciones climáticas desfavorables el evento "BAILA SAN CARLOS" ha sido SUSPENDIDO.
Sentir ya no sólo brinda servicios de sepelios ya que comenzó a integrar una estructura mucho más grande.Locales08 de diciembre de 2025
Se trata de una nueva orientación a ampliar beneficios, fortalecer los servicios y mejorar las respuestas a los afiliados.
Ser parte de una Mutual permite además convenios con comercios y farmacias, lo que otorga descuentos, promociones y ventajas a los afiliados de Sentir y Constituyentes.
También los afiliados tendrán acceso a talleres, capacitaciones y formaciones, en algunos casos gratuitos o con descuentos. Además de opciones en turismo a precios diferenciales.
Cabe destacar que se mantiene el convenio por el servicio de sepelios que ya tenían y el abono sigue manteniendo su precio.
Las consultas se deberán realizar a Sentir Santa Fe de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas al teléfono 0342-4526614.
La Asociación Mutualista del Club Central San Carlos celebra la Navidad con ¡5 cuotas sin interés!
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la Inauguración de las Obras de Reparación y Puesta en Valor de la Fuente de Agua de Plaza San Martín, ejecutadas con recursos propios del Municipio.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita al Acto de Habilitación de las Obras de Remodelación y Puesta en Valor de las Nuevas Dependencias Municipales de la Peña del Tango “Ronald Valentino”.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.
La Comuna de San Carlos Sud informa a la población que con motivo del feriado del próximo Lunes 8, SOLAMENTE se estará brindando el servicio de RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que, a partir de ESTE FIN DE SEMANA, el Carrusel ubicado en el Paseo Parque de la Ciudad, funcionará los días SÁBADOS y FERIADOS de 19:00 a 21:00 hs. y DOMINGOS de 18:00 a 21:00 hs.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del Área de Seguridad Alimentaria, realiza periódicamente Auditorías Integradas sobre Vehículos de Transportes de Alimentos que circulan por la Ruta Provincial N° 6 en el acceso norte de la ciudad.
Un informe privado reveló que el 74% de los consumidores planifica sus compras navideñas según promociones y rebajas. Crecen la financiación con tarjeta, los aumentos en decoración y alimentos típicos, y se registran fuertes diferencias de precios entre productos nacionales e importados.
Falleció en San Carlos Centro a la edad de 70 años, el Señor Roberto Daniel Alberto.
El Club Central San Carlos felicita a los jugadores de nuestra cantera que se encuentran jugando para Defensa y Justicia. Disputarán las finales del mundialito Halconcito en la Ciudad de Buenos Aires.
Con una caída del 40% en una década, el país enfrenta consecuencias en educación, salud y previsión. Expertos proponen aprovechar el momento para ordenar sistemas y mejorar su eficiencia. El demógrafo e investigador principal de Protección Social de la ONG CIPPEC, Rafael Rofman, analizó el tema.
Consejos para mantener la energía, el foco y el bienestar durante la temporada más activa del año.
El nuevo informe anual de Google dejó en evidencia intereses inesperados y temas que marcaron el pulso del año, desde figuras públicas hasta fenómenos tecnológicos. Sin embargo, algunos resultados llamaron especialmente la atención.
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Estanislao López, de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:30 de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
