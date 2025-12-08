Sentir se integró a Mutual Constituyentes y amplía beneficios, fortalece servicios y mejora las respuestas a los afiliados

Se trata de una nueva orientación a ampliar beneficios, fortalecer los servicios y mejorar las respuestas a los afiliados.

Ser parte de una Mutual permite además convenios con comercios y farmacias, lo que otorga descuentos, promociones y ventajas a los afiliados de Sentir y Constituyentes.

También los afiliados tendrán acceso a talleres, capacitaciones y formaciones, en algunos casos gratuitos o con descuentos. Además de opciones en turismo a precios diferenciales.

Cabe destacar que se mantiene el convenio por el servicio de sepelios que ya tenían y el abono sigue manteniendo su precio.

Las consultas se deberán realizar a Sentir Santa Fe de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas al teléfono 0342-4526614.