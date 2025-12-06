Inauguración de las obras en la fuente de Plaza San Martín

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la Inauguración de las Obras de Reparación y Puesta en Valor de la Fuente de Agua de Plaza San Martín, ejecutadas con recursos propios del Municipio.

Locales06 de diciembre de 2025
ScreenHunter_129

  La misma se llevará a cabo ESTE DOMINGO 7 DE DICIEMBRE a las 21:30 hs., al término del Festival “Baila San Carlos” que se desarrollará desde las 18:30 hs., frente al Templo San Carlos Borromeo.   

ScreenHunter_081

Este domingo: 5º Edición Del “Baila San Carlos”

Locales05 de diciembre de 2025

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.

ScreenHunter_115

Días y horarios del Carrusel del Paseo Parque

Locales04 de diciembre de 2025

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que, a partir de ESTE FIN DE SEMANA, el Carrusel ubicado en el Paseo Parque de la Ciudad, funcionará los días SÁBADOS y FERIADOS de 19:00 a 21:00 hs. y DOMINGOS de 18:00 a 21:00 hs.

ScreenHunter_114

Auditorías Integradas de Seguridad Alimentaria

Locales04 de diciembre de 2025

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del Área de Seguridad Alimentaria, realiza periódicamente Auditorías Integradas sobre Vehículos de Transportes de Alimentos que circulan por la Ruta Provincial N° 6 en el acceso norte de la ciudad.

ScreenHunter_081

Este domingo: 5º Edición Del “Baila San Carlos”

Locales05 de diciembre de 2025

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política03 de diciembre de 2025

El día 4 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

ScreenHunter_112

YouTube lanza sus resúmenes de fin de año

Tecnología03 de diciembre de 2025

La plataforma de video ofrecerá a los usuarios un recap de los contenidos más vistos durante el año. Además, dividirá en "personalidades" a cada internauta, según sus preferencias de entretenimiento.