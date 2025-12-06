Inauguración de las obras en la fuente de Plaza San Martín

Te puede interesar

¡Esta Navidad, celebrá con Tarjeta Central! Locales 06 de diciembre de 2025 La Asociación Mutualista del Club Central San Carlos celebra la Navidad con ¡5 cuotas sin interés!

Este domingo: 5º Edición Del “Baila San Carlos” Locales 05 de diciembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.

San Carlos Sud: Servicios comunales para el próximo lunes 8 Locales 04 de diciembre de 2025 La Comuna de San Carlos Sud informa a la población que con motivo del feriado del próximo Lunes 8, SOLAMENTE se estará brindando el servicio de RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.

Días y horarios del Carrusel del Paseo Parque Locales 04 de diciembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que, a partir de ESTE FIN DE SEMANA, el Carrusel ubicado en el Paseo Parque de la Ciudad, funcionará los días SÁBADOS y FERIADOS de 19:00 a 21:00 hs. y DOMINGOS de 18:00 a 21:00 hs.

Auditorías Integradas de Seguridad Alimentaria Locales 04 de diciembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del Área de Seguridad Alimentaria, realiza periódicamente Auditorías Integradas sobre Vehículos de Transportes de Alimentos que circulan por la Ruta Provincial N° 6 en el acceso norte de la ciudad.

Asunción de autoridades comunales de San Carlos Sud período 2025 - 2027 Locales 03 de diciembre de 2025 La Comuna de San Carlos Sud informa que el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027 se desarrollará el próximo Miércoles 10 a las 14 h. en la Sede Comunal.