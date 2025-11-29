Qué electrodomésticos desenchufar para evitar daños en tormentas fuertes

Con el anuncio de nuevas tormentas eléctricas en distintas regiones del país, organismos técnicos y especialistas insisten en la necesidad de proteger los electrodomésticos del hogar. Los picos de tensión, los microcortes y las descargas indirectas provocadas por rayos pueden inutilizar televisores, computadoras y heladeras, incluso si los equipos están apagados. Por eso, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomiendan actuar antes y desconectar los aparatos más sensibles.

Los especialistas del INTI explican que durante un temporal «no solo hay que apagar los dispositivos, sino retirar el cable de corriente y todas las conexiones, como HDMI, antenas y cables de datos», ya que esas vías pueden transmitir picos eléctricos capaces de dañar las placas internas. Entre los electrodomésticos que requieren mayor precaución se encuentran módems, routers, consolas de videojuegos, equipos de audio, decodificadores, televisores, heladeras, microondas, lavavajillas y computadoras de escritorio.

Televisores: por qué están entre los más vulnerables

Los modelos modernos —LED, QLED u OLED— incorporan fuentes electrónicas de baja tolerancia a las variaciones de energía. Desde el INTI detallan que pueden fallar por «subidas repentinas de tensión, cortocircuitos tras un rayo o microcortes ocurridos incluso a kilómetros de distancia». Las fallas suelen afectar la fuente interna o la placa principal, cuyos repuestos pueden costar entre el 40% y el 70% del valor de un equipo nuevo.

Ni estabilizadores ni UPS domiciliarios garantizan la protección total: la energía liberada por una descarga atmosférica «suele superar la capacidad de estos dispositivos», advierten los técnicos. La única medida realmente segura es desenchufar el televisor y desconectar antenas y cables de datos.

La heladera: cuándo conviene desenchufarla

Aunque está diseñada para soportar variaciones leves, la heladera también puede sufrir daños durante temporales fuertes. El INTI recomienda desconectarla solo en tormentas intensas y prolongadas, manteniendo la puerta cerrada para conservar la cadena de frío. La razón es que los picos de tensión al restablecerse la red pueden afectar el compresor o la placa electrónica, componentes de alto costo.

Lavadoras y lavavajillas también deben desconectarse por su uso de placas y motores electrónicos. Además, su relación con tuberías de agua incrementa el riesgo ante descargas indirectas.

Precauciones recomendadas antes de una tormenta

Para minimizar daños materiales y riesgos eléctricos, los organismos técnicos aconsejan:

Desenchufar televisores, computadoras, módems, routers y consolas.

Retirar cables de antena, TV por cable y HDMI.

En heladeras, no abrir la puerta y desconectarla solo si la tormenta es severa.

No confiar plenamente en estabilizadores ni supresores de picos domésticos: «no ofrecen protección completa». Los sistemas UPS profesionales o los protectores certificados por normas IRAM brindan una barrera adicional, pero no reemplazan la desconexión física.

Fuente: LT10