Domingo 7 de diciembre: 5º Edición del “Baila San Carlos”

El mismo se llevará a cabo el DOMINGO 7 DE DICIEMBRE EN PLAZA SAN MARTÍN a partir de las 18:30 hs., contando con la presentación de grupos de baile de toda la región y provincias vecinas.

La jornada, con acceso totalmente libre y gratuito, contará con la importante presencia del Paseo de Artesanos Sancarlinos. Servicio de buffet a cargo de la Parroquia San Carlos Borromeo.