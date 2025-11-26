Sesiona el Concejo Municipal

El día 27 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

Política26 de noviembre de 2025
1-      Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2-      Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3-      Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. realizar  tareas urgentes  de limpieza, desratización, desinsectación, mantenimiento de  espacios Verdes y organización  de Insumos en el predio Municipal ubicado en Manzana N°252 D. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-  

4-      DESPACHO N°015/25: Del Concejo en Comisión.  Proyecto de DECLARACIÓN  por el que se declara de interés a la trayectoria del Instructor de KARATE-DO “Jorge Barbaglia” y los 50 años de práctica ininterrumpida.

5-      Consideraciones Finales. -

   

 

