“Otazo pidió fortalecer la democracia local en la Audiencia Pública por la Ley Orgánica de Municipalidades” Política 26 de noviembre de 2025 El Presidente del Concejo Municipal de San Carlos Centro, Lic. en Ciencia Política, Gabriel Otazo, participó este miércoles de la Audiencia Pública convocada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe para debatir la actualización de la Ley Orgánica de Municipalidades N.º 2756.

Comenzó el debate por la nueva Ley Orgánica de Municipios en Santa Fe Política 26 de noviembre de 2025 La primera audiencia pública se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados en la ciudad capital. Contó con la presencia del intendente, Juan Pablo Poletti, y el secretario de Municipios y Comunas del gobierno provincial, Horacio Ciancio. “Comenzamos a discutir una de las leyes más importantes de la nueva Constitución. El objetivo es modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa.

Rubén Pirola habilitó el natatorio número 15 del programa Deporte y Recreación Política 26 de noviembre de 2025 El senador por Las Colonias, Rubén Pirola, encabezó la inauguración del nuevo natatorio del Club Juventud de Esperanza, en el marco del programa Deporte y Recreación, que alcanza con esta obra la quinceava piscina comunal realizada junto a instituciones y comunas del Departamento.

Pirola, la Provincia y San Jerónimo del Sauce impulsan una propuesta que recupera la memoria local Política 20 de noviembre de 2025 El 21 de noviembre a las 21:00, en el Teatro ATE Casa España (Santa Fe), la Escuela Comunal de Danzas Folclóricas Amaiqué presentará una puesta que recrea la fundación de San Jerónimo del Sauce a través del arte y la música.

Sesiona el Concejo Municipal Política 19 de noviembre de 2025 El día 20 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

Pirola resaltó el trabajo conjunto que permitió la entrega de viviendas en San Jerónimo Norte Política 19 de noviembre de 2025 La entrega de 34 viviendas en San Jerónimo Norte marcó un avance significativo para las familias de la ciudad y mostró cómo la coordinación entre el municipio, la Provincia y la representación territorial puede traducirse en resultados concretos. La jornada incluyó la firma de boletos por la mañana y la entrega de llaves por la tarde.