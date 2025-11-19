Pirola resaltó el trabajo conjunto que permitió la entrega de viviendas en San Jerónimo Norte

La entrega de 34 viviendas en San Jerónimo Norte marcó un avance significativo para las familias de la ciudad y mostró cómo la coordinación entre el municipio, la Provincia y la representación territorial puede traducirse en resultados concretos. La jornada incluyó la firma de boletos por la mañana y la entrega de llaves por la tarde.

Rubén Pirola acompañó ambas instancias y destacó la articulación que permitió llegar a esta etapa. “Cuando un municipio sostiene su planificación y la Provincia toma decisiones claras, nuestra tarea territorial tiene más capacidad de motorizar soluciones como estas”, señaló el senador.

Pirola subrayó que su rol combina presencia permanente y respaldo institucional. “Acompañar implica estar atentos a los tiempos de cada localidad y asegurar el respaldo legislativo que permite que estas políticas avancen sin interrupciones”, afirmó.

Cerró con una reflexión sobre continuidad política: “Lo que vivimos hoy en San Jerónimo Norte demuestra que, cuando la voluntad se sostiene en el territorio y en el Legislativo, las transformaciones llegan y permanecen. Ese es el camino que seguimos fortaleciendo”.