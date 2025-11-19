Pirola resaltó el trabajo conjunto que permitió la entrega de viviendas en San Jerónimo Norte

Sesiona el Concejo MunicipalPolítica19 de noviembre de 2025
El día 20 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
La entrega de 34 viviendas en San Jerónimo Norte marcó un avance significativo para las familias de la ciudad y mostró cómo la coordinación entre el municipio, la Provincia y la representación territorial puede traducirse en resultados concretos. La jornada incluyó la firma de boletos por la mañana y la entrega de llaves por la tarde.Política19 de noviembre de 2025
La entrega de 34 viviendas en San Jerónimo Norte marcó un avance significativo para las familias de la ciudad y mostró cómo la coordinación entre el municipio, la Provincia y la representación territorial puede traducirse en resultados concretos. La jornada incluyó la firma de boletos por la mañana y la entrega de llaves por la tarde.
Rubén Pirola acompañó ambas instancias y destacó la articulación que permitió llegar a esta etapa. “Cuando un municipio sostiene su planificación y la Provincia toma decisiones claras, nuestra tarea territorial tiene más capacidad de motorizar soluciones como estas”, señaló el senador.
Pirola subrayó que su rol combina presencia permanente y respaldo institucional. “Acompañar implica estar atentos a los tiempos de cada localidad y asegurar el respaldo legislativo que permite que estas políticas avancen sin interrupciones”, afirmó.
Cerró con una reflexión sobre continuidad política: “Lo que vivimos hoy en San Jerónimo Norte demuestra que, cuando la voluntad se sostiene en el territorio y en el Legislativo, las transformaciones llegan y permanecen. Ese es el camino que seguimos fortaleciendo”.
El día 20 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El costo del reintegro será absorbido en partes iguales entre los negocios y el Banco de Santa Fe, “sin intervención fiscal y sin impuestos de los santafesinos”, se destacó. El beneficio rige a partir del convenio firmado entre el Gobierno de Santa Fe y la Cámara de Supermercados de Rosario y la región. Hasta el momento adhirieron 51 negocios a la herramienta renovada que se extenderá en los próximos días a la ciudad de Santa Fe y el resto de la provincia.
El día 13 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El día 6 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El senador participó de propuestas en Franck, Colonia San José, Progreso, San Agustín y Humboldt, donde destacó la fuerza de las instituciones locales y el valor de lo compartido.
El senador Rubén Pirola llevó adelante una nueva recorrida por distintas localidades del Departamento Las Colonias, con foco en el trabajo cotidiano de las instituciones y el seguimiento de obras clave para los vecinos.
La fábrica está paralizada y los empleados no cobraron octubre. “Es una situación compleja atravesada por la crisis del sector a nivel nacional y por la del Grupo Vicentín”, dijo el diputado Blanco.
El día 30 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en el marco de la gran cantidad de propuestas desarrolladas por el Municipio para el impulso de la actividad física, deportiva y recreativa, organiza junto a Competencias Wolf Team la 1° EDICIÓN DEL “SAN CARLOS CORRE”.
Intervinieron un utilitario y una moto. Bomberos trasladó a una mujer a un centro médico con lesiones a determinar. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Falleció a la edad de 72 años, el Señor Julián Crisostomo Romero.
El fomento de la producción local de bienes y servicios y la promoción de nuevos emprendimientos productivos, es una de las acciones permanentes del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO.
La distinción impacta en derechos laborales, remuneraciones y organización de actividades. Punto clave para planificar viajes, reuniones o actividades familiares
La empresa informó que ya está investigando la situación, que ha afectado hasta a medios de comunicación
El Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe realizará este jueves 20 de noviembre el acto de entrega de diplomas a las autoridades electas en las Elecciones Generales 2025.
El costo del reintegro será absorbido en partes iguales entre los negocios y el Banco de Santa Fe, “sin intervención fiscal y sin impuestos de los santafesinos”, se destacó. El beneficio rige a partir del convenio firmado entre el Gobierno de Santa Fe y la Cámara de Supermercados de Rosario y la región. Hasta el momento adhirieron 51 negocios a la herramienta renovada que se extenderá en los próximos días a la ciudad de Santa Fe y el resto de la provincia.
El tránsito se encuentra completamente interrumpido a la altura del kilómetro 14 mientras una grúa trabaja para remover el camión que está cruzado en la calzada.
La empresa San Carlos Cereales S.R.L. acompaña en este difícil momento a la familia de René Clemenz, quien fuera un muy buen proveedor de dicha empresa.