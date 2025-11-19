Pirola resaltó el trabajo conjunto que permitió la entrega de viviendas en San Jerónimo Norte

La entrega de 34 viviendas en San Jerónimo Norte marcó un avance significativo para las familias de la ciudad y mostró cómo la coordinación entre el municipio, la Provincia y la representación territorial puede traducirse en resultados concretos. La jornada incluyó la firma de boletos por la mañana y la entrega de llaves por la tarde.

Política19 de noviembre de 2025
ScreenHunter_133

La entrega de 34 viviendas en San Jerónimo Norte marcó un avance significativo para las familias de la ciudad y mostró cómo la coordinación entre el municipio, la Provincia y la representación territorial puede traducirse en resultados concretos. La jornada incluyó la firma de boletos por la mañana y la entrega de llaves por la tarde.

Rubén Pirola acompañó ambas instancias y destacó la articulación que permitió llegar a esta etapa. “Cuando un municipio sostiene su planificación y la Provincia toma decisiones claras, nuestra tarea territorial tiene más capacidad de motorizar soluciones como estas”, señaló el senador.

Pirola subrayó que su rol combina presencia permanente y respaldo institucional. “Acompañar implica estar atentos a los tiempos de cada localidad y asegurar el respaldo legislativo que permite que estas políticas avancen sin interrupciones”, afirmó.

Cerró con una reflexión sobre continuidad política: “Lo que vivimos hoy en San Jerónimo Norte demuestra que, cuando la voluntad se sostiene en el territorio y en el Legislativo, las transformaciones llegan y permanecen. Ese es el camino que seguimos fortaleciendo”.

Te puede interesar
concejo

Sesiona el Concejo Municipal

Política19 de noviembre de 2025

El día 20 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

ScreenHunter_127

Vuelve Billetera Santa Fe: reintegros de hasta $ 20.000 mensuales en supermercados, autoservicios y comercios de cercanía

Política18 de noviembre de 2025

El costo del reintegro será absorbido en partes iguales entre los negocios y el Banco de Santa Fe, “sin intervención fiscal y sin impuestos de los santafesinos”, se destacó. El beneficio rige a partir del convenio firmado entre el Gobierno de Santa Fe y la Cámara de Supermercados de Rosario y la región. Hasta el momento adhirieron 51 negocios a la herramienta renovada que se extenderá en los próximos días a la ciudad de Santa Fe y el resto de la provincia.

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política12 de noviembre de 2025

El día 13 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política05 de noviembre de 2025

El día 6 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política29 de octubre de 2025

El día 30 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

Lo más visto
ScreenHunter_112

Se viene el San Carlos Corre

Locales15 de noviembre de 2025

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en el marco de la gran cantidad de propuestas desarrolladas por el Municipio para el impulso de la actividad física, deportiva y recreativa, organiza junto a Competencias Wolf Team la 1° EDICIÓN DEL “SAN CARLOS CORRE”.

ScreenHunter_123

Choque en Belgrano y Gaminara

Policiales17 de noviembre de 2025

Intervinieron un utilitario y una moto. Bomberos trasladó a una mujer a un centro médico con lesiones a determinar. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_127

Vuelve Billetera Santa Fe: reintegros de hasta $ 20.000 mensuales en supermercados, autoservicios y comercios de cercanía

Política18 de noviembre de 2025

El costo del reintegro será absorbido en partes iguales entre los negocios y el Banco de Santa Fe, “sin intervención fiscal y sin impuestos de los santafesinos”, se destacó. El beneficio rige a partir del convenio firmado entre el Gobierno de Santa Fe y la Cámara de Supermercados de Rosario y la región. Hasta el momento adhirieron 51 negocios a la herramienta renovada que se extenderá en los próximos días a la ciudad de Santa Fe y el resto de la provincia.