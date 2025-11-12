Sesiona el Concejo Municipal

El día 13 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

Política12 de noviembre de 2025
CONCEJO2025

1-      Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2-      Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3-      Proyecto de ORDENANZA: Por el cual se crea el Programa Municipal de Ciudadanía Digital Segura. Presentado por el Concejal Gabriel Otazo. Partido “Alternativa Sancarlina”.-

4-      Proyecto de DECLARACIÓN: Por el que se Declara de Interés Municipal la Edición  N°22  de la EXPOTEC Organizada por la Escuela Técnico  Profesional N° 631 “Benjamín Gorostiaga”.  Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-

5-      Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Procédase  la reinstalación y mantenimiento de las Lomas de Control de Velocidad sobre calle Rivadavia, entre A. Gaminara y Córdoba. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-  

6-      DESPACHO N° 016/25: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN  mediante el cual se solicita Obras de Nivelación, Mantenimiento y Apertura total de calle Entre Ríos, entre calle 13 de Mayo y Moreno.-

7-      DESPACHO N° 010/25: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Proyecto de ORDENANZA por el que se adhiere a la Ley Provincial N°14.271 de Gratuidad de Licencias de Conducir para Bomberos Voluntarios.-

8-      Consideraciones Finales. -

