Sesiona el Concejo Municipal

1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de ORDENANZA: Por el cual se crea el Programa Municipal de Ciudadanía Digital Segura. Presentado por el Concejal Gabriel Otazo. Partido “Alternativa Sancarlina”.-

4- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el que se Declara de Interés Municipal la Edición N°22 de la EXPOTEC Organizada por la Escuela Técnico Profesional N° 631 “Benjamín Gorostiaga”. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-

5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Procédase la reinstalación y mantenimiento de las Lomas de Control de Velocidad sobre calle Rivadavia, entre A. Gaminara y Córdoba. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-

6- DESPACHO N° 016/25: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN mediante el cual se solicita Obras de Nivelación, Mantenimiento y Apertura total de calle Entre Ríos, entre calle 13 de Mayo y Moreno.-

7- DESPACHO N° 010/25: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Proyecto de ORDENANZA por el que se adhiere a la Ley Provincial N°14.271 de Gratuidad de Licencias de Conducir para Bomberos Voluntarios.-

8- Consideraciones Finales. -