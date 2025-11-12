Sesiona el Concejo Municipal

Sesiona el Concejo MunicipalPolítica05 de noviembre de 2025
El día 6 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El día 13 de Noviembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:Política12 de noviembre de 2025
1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –
2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-
3- Proyecto de ORDENANZA: Por el cual se crea el Programa Municipal de Ciudadanía Digital Segura. Presentado por el Concejal Gabriel Otazo. Partido “Alternativa Sancarlina”.-
4- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el que se Declara de Interés Municipal la Edición N°22 de la EXPOTEC Organizada por la Escuela Técnico Profesional N° 631 “Benjamín Gorostiaga”. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-
5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Procédase la reinstalación y mantenimiento de las Lomas de Control de Velocidad sobre calle Rivadavia, entre A. Gaminara y Córdoba. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-
6- DESPACHO N° 016/25: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN mediante el cual se solicita Obras de Nivelación, Mantenimiento y Apertura total de calle Entre Ríos, entre calle 13 de Mayo y Moreno.-
7- DESPACHO N° 010/25: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Proyecto de ORDENANZA por el que se adhiere a la Ley Provincial N°14.271 de Gratuidad de Licencias de Conducir para Bomberos Voluntarios.-
8- Consideraciones Finales. -
El senador participó de propuestas en Franck, Colonia San José, Progreso, San Agustín y Humboldt, donde destacó la fuerza de las instituciones locales y el valor de lo compartido.
El senador Rubén Pirola llevó adelante una nueva recorrida por distintas localidades del Departamento Las Colonias, con foco en el trabajo cotidiano de las instituciones y el seguimiento de obras clave para los vecinos.
La fábrica está paralizada y los empleados no cobraron octubre. “Es una situación compleja atravesada por la crisis del sector a nivel nacional y por la del Grupo Vicentín”, dijo el diputado Blanco.
El día 30 de Octubre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El presidente pro témpore del Senado ocupará la gobernación en caso de viaje al exterior o ausencia de Pullaro. Un dirigente socialista de Correa, departamento Iriondo, en reemplazo de Pablo Farías. Una docente por Tepp en el Concejo Municipal de Rosario.
Este domingo 26 de octubre se llevó a cabo en todo el país las elecciones legislativas nacionales. En la Provincia de Santa Fe se votó para renovar bancas en la Cámara de Diputados.
La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, Clara García,votó esta mañana en la Escuela Técnica Osvaldo Magnasco ubicada en Ov. Lagos 1502.
Cómo verificar la disponibilidad de Starlink en tu ubicación, precios vigentes y restricciones por alta demanda en zonas urbanas.
En horas de la tarde de este domingo se dio la bienvenida al Tiranosaurio Rex, que está ubicado en el Paseo Parque de la Ciudad de San Carlos Centro.
Falleció hoy en Santa Fe a la edad de 75 años, la Señora Isabel Marina Ramonda viuda de Bocassi.
Falleció hoy Lunes 10 de Noviembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 65 años, el Señor Cándido Carlos Roberto Sánchez.
El próximo año arrancará con un fin de semana largo. Se espera que haya entre 10 y 12 fines de semana largos, según cómo caigan los feriados móviles y los días puente turísticos que se establezcan por decreto. El listado completo de feriados inamovible.
En el marco del Programa Municipal de Hábitat, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO procedió por estos días a la entrega de una nueva vivienda en la operatoria “Lote Propio”.
El Club Atlético Argentino se enorgullece en comunicar que Bastián Fassetta, jugador de la Categoría 2011, fue convocado por Defensa y Justicia para participar de una semana de entrenamientos junto al plantel de Novena División de A.F.A.
Ocurrió cerca de la hora 11:30 de este martes, en Mitre y 25 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, un accidente de tránsito. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
El Club Central San Carlos continúa trabajando y reforzando vínculos para el desarrollo de sus deportistas.
El SMN emitió una advertencia para el sur santafesino y zonas de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires.