Clara García fue reelecta presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe

“Este año tenemos el desafío de darle cuerpo a la nueva Constitución con el tratamiento de leyes que deben ser innovadoras y cercanas a la gente”, sostuvo la legisladora. Seguirá acompañada por Corral y Martorano en las vicepresidencias 1º y 2º, respectivamente.
Política13 de febrero de 2026
ScreenHunter_072

La Cámara de Diputadas y Diputados realizó la Sesión Preparatoria en el marco de la cual Clara García (Bloque Socialista - Frente Unidos) fue reelegida como presidenta del cuerpo de cara al inicio del 143º Período Ordinario que, tras la reforma constitucional de 2025, comenzará el próximo domingo 15 de febrero.

También fueron reelectas las demás autoridades del cuerpo. Así la vicepresidencia 1º del cuerpo seguirá siendo ejercida por José Corral (Bloque UCR - Frente Unidos) y la vicepresidencia 2º por Sonia Martorano (Bloque Hacemos Santa Fe - Juntos Avancemos). 

A propuesta del diputado provincial Joaquín Blanco, la Sesión Preparatoria fue presidida por su par y exgobernador Antonio Bonfatti por ser el decano del cuerpo. Luego el presidente del Bloque Socialista fue el encargado de proponer los nombres para conducir la Cámara baja durante el nuevo período de sesiones. 

Tras jurar y asumir nuevamente en el cargo, García hizo lo propio con Corral y Martorano, y convocó al conjunto de legisladores a trabajar en conjunto durante “otro año de intensa labor legislativa. En 2024 nos tocó tratar leyes de importancia estructural para la gestión de provincial y en 2025, nuestra provincia llevó adelante una reforma constitucional y varios integrantes de este cuerpo fueron parte de ese proceso histórico” repasó. “Este año tenemos el desafío de darle cuerpo a esa nueva Constitución con el tratamiento de leyes que deben ser innovadoras y cercanas a la gente”, sostuvo. 

La legisladora puso especial énfasis en “el respeto, la tolerancia y la convivencia” que prevalecen en la Cámara baja santafesina. “Es un orgullo que este abanico tan amplio de orígenes y trayectorias políticos que tiene este cuerpo legislativo pueda mostrar la gran capacidad de trabajo y de consenso que viene teniendo en estos años”, remarcó. 

Para terminar, García resaltó el hecho de que por primera vez el período ordinario de sesiones se inicie en febrero. “Si bien, como legisladores, desarrollamos nuestro trabajo tanto en el recinto como en el territorio, es un cambio de funcionamiento que nos augura un año altamente productivo para lograr el cometido de defender a nuestra querida provincia de Santa Fe y mejorar con cada proyecto que impulsamos la vida de los santafesinos y santafesinas”.

Te puede interesar
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política20 de mayo de 2026
El día 21 de Mayo a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
ScreenHunter_083

Jornada sobre donación de órganos, tejidos, sangre y médula ósea

Política19 de mayo de 2026
Con gran participación y compromiso de la comunidad, se llevó adelante en el Instituto Superior del Profesorado Nº 60 “27 de Septiembre” la jornada sobre las distintas formas de donación de órganos, tejidos, sangre y médula ósea, organizada por el Concejo Municipal de San Carlos Centro, CUDAIO y dicho Instituto en el marco de la Ordenanza Nº 1040/25. 
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política13 de mayo de 2026
El día 14 de  Mayo a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
 
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política06 de mayo de 2026
El día 7 de Mayo a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política29 de abril de 2026
El día 30 de  Abril a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Lo más visto
ScreenHunter_049

San Carlos Centro, segunda ciudad de la provincia en el ranking de índice de calidad de vida

Locales21 de mayo de 2026
“ICV-50 Ciudades-Santa Fe. Hacia un desarrollo urbano armónico de las ciudades de la Provincia”, es un informe elaborado por Néstor Javier Gómez, Profesor Titular de las cátedras “Geografía Urbana” y “Sistemas de Información Geográfica II”, y Director del Proyecto de Investigación “Calidad de vida y dinámica demográfica en diferentes contextos territoriales de la provincia de Santa Fe a comienzos del siglo XXI”, en el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Es, además, Investigador Independiente del CONICET.