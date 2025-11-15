Whatsapp dejará de funcionar en algunos dispositivos a fin de mes

Casi el 80% de los niños de 10 y 11 años ya usan redes socialesTecnología12 de noviembre de 2025
Un estudio advierte sobre la exposición temprana: la mayoría de los niños de 10 años ya está en redes y uno de cada cinco pasa más de 10 horas online.
La medida impactará a usuarios de dispositivos Android e iOS de marcas como Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y Apple, cuyo hardware y software quedaron por debajo de las exigencias del servicio de mensajería.Tecnología15 de noviembre de 2025
Millones de personas en todo el mundo dependen a diario de WhatsApp para poder comunicarse, ya sea con familiares, amigos o en el trabajo. Sin embargo, a partir del 30 de noviembre de 2025, la aplicación dejará de funcionar en una amplia gama de teléfonos móviles que ya no cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad definidos por Meta.
La medida impactará a usuarios de dispositivos Android e iOS de marcas como Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y Apple, cuyo hardware y software quedaron por debajo de las exigencias del servicio de mensajería.
En qué celulares dejará de funcionar la aplicación de WhatsApp
Desde noviembre de 2025, WhatsApp solo será compatible con teléfonos equipados con Android 5.0 o versiones posteriores, además de iPhones que cuenten como mínimo con iOS 12.
En el caso de Apple, reportes añaden que algunos modelos que no pueden actualizarse desde iOS 15.1 también figuran entre los equipos afectados. La única alternativa para los usuarios con versiones previas será actualizar el sistema operativo o migrar a un terminal más reciente.
Entre los modelos que ya no podrán utilizar la aplicación se encuentran modelos como, por parte de Samsung, Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy S5. En cuanto Motorola, se mencionan Moto G (primera generación) y Moto E (2014). Entre los equipos de LG aparecen Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y LG G3.
Por otra parte, Apple, los equipos afectados serán iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. En todos estos casos, la incompatibilidad se centra en aquellos dispositivos que no hayan podido recibir actualizaciones a versiones recientes del sistema operativo.
Por último, la medida también alcanza a usuarios de smartphone de la marca Sony que posean Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V y Xperia Z2; mientras que en Huawei figura el modelo Ascend Mate 2 y en HTC el One M8.
Qué hacer si WhatsApp ya no funciona en mi teléfono
Meta sugiere una serie de acciones ante el cese del servicio, con el objetivo de evitar la pérdida de información y garantizar una transición sin inconvenientes. La compañía recomienda lo siguiente:
Verificar la versión del sistema operativo: Ingresar al menú “Ajustes” o “Configuración” y dirigirse a la sección “Acerca del teléfono” o “Información del dispositivo” para conocer la versión instalada. Si se detecta que el equipo utiliza una versión anterior a la requerida, se aconseja intentar una actualización oficial del sistema.
Actualizar el sistema operativo: Instalar las actualizaciones disponibles para alcanzar al menos Android 5.0 o iOS 12. Si el dispositivo ya no permite nuevas actualizaciones, considerar migrar la cuenta a un teléfono compatible.
Realizar una copia de seguridad de las conversaciones: Antes de cambiar de equipo, efectuar un respaldo del historial de chats. En dispositivos Android, ingresar en “Ajustes”, luego “Chats” y seleccionar “Copia de seguridad” para almacenar la información en Google Drive. En iPhone, el respaldo se realiza ingresando en “Ajustes”, “Chats” y “Copia de seguridad”, con almacenamiento en iCloud. Esto permitirá restaurar todos los mensajes y archivos en el nuevo dispositivo.
Fuente: Ámbito
Un estudio advierte sobre la exposición temprana: la mayoría de los niños de 10 años ya está en redes y uno de cada cinco pasa más de 10 horas online.
Cómo verificar la disponibilidad de Starlink en tu ubicación, precios vigentes y restricciones por alta demanda en zonas urbanas.
El uso del dispositivo, los hábitos y tipos de baterías son algunos de los parámetros a tener en cuenta. ¿Cuál de ellos es el más importante?
A pesar de ser una práctica habitual para los pasajeros, continúa despertando dudas. No acatar su activación puede traer riesgos para los vuelos.
El uso del celular y redes sociales forma parte de la rutina diaria, aunque ciertas plataformas pueden tener un impacto negativo en la salud mental.
El gigante tecnológico renovó su web de la tienda de aplicaciones el pasado 29 de octubre. Conoce los cambios más importantes de la nueva versión.
Para que un atacante pueda averiguar la contraseña original, debe intentar adivinarla y ver qué resultado cifrado coincide.
Investigadores de diferentes universidades de Estados Unidos examinaron la interacción de usuarios con más de una decena de chatbots potenciados con IA. Además, advirtieron sobre los riesgos de la "adulación digital".
El próximo año arrancará con un fin de semana largo. Se espera que haya entre 10 y 12 fines de semana largos, según cómo caigan los feriados móviles y los días puente turísticos que se establezcan por decreto. El listado completo de feriados inamovible.
Falleció hoy miércoles 12 de noviembre en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Leda Antonia Cocco.
En otra noche increíble se vivió la feria de vinos “Entre Cielos”, organizada por Chiafredo, en su edición 16, con más de 700 personas.
El área de ASSAl de la Comuna de San Carlos Sud continúa realizando los controles a los establecimientos de la localidad para asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas mediante auditorías programas.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO lleva adelante permanentes tareas de mantenimiento y conservación en edificios públicos para la preservación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad.
La mayoría de los pacientes llega al diagnóstico hasta 7 años tarde. Cerca de 1 de cada 4 ya presenta complicaciones vasculares en ese momento.
La Biblioteca Popular y Pública George Baud de la localidad de San Carlos Norte, festejó los 15 años de la inauguración del edificio.
Seleccionaremos administrativa para Oficina de Seguros en San Carlos Centro.
La sección de Turismo de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino y la empresa de viajes SETIL realizaron un evento este jueves, en horas de la noche en el Auditorio de la Mutual.
Ocurrió alrededor de las 23:00 horas de este viernes en Larrechea.