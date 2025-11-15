Whatsapp dejará de funcionar en algunos dispositivos a fin de mes

Millones de personas en todo el mundo dependen a diario de WhatsApp para poder comunicarse, ya sea con familiares, amigos o en el trabajo. Sin embargo, a partir del 30 de noviembre de 2025, la aplicación dejará de funcionar en una amplia gama de teléfonos móviles que ya no cumplen con los requisitos técnicos y de seguridad definidos por Meta.

La medida impactará a usuarios de dispositivos Android e iOS de marcas como Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y Apple, cuyo hardware y software quedaron por debajo de las exigencias del servicio de mensajería.

En qué celulares dejará de funcionar la aplicación de WhatsApp

Desde noviembre de 2025, WhatsApp solo será compatible con teléfonos equipados con Android 5.0 o versiones posteriores, además de iPhones que cuenten como mínimo con iOS 12.

En el caso de Apple, reportes añaden que algunos modelos que no pueden actualizarse desde iOS 15.1 también figuran entre los equipos afectados. La única alternativa para los usuarios con versiones previas será actualizar el sistema operativo o migrar a un terminal más reciente.

Entre los modelos que ya no podrán utilizar la aplicación se encuentran modelos como, por parte de Samsung, Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend y Galaxy S5. En cuanto Motorola, se mencionan Moto G (primera generación) y Moto E (2014). Entre los equipos de LG aparecen Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y LG G3.

Por otra parte, Apple, los equipos afectados serán iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 y iPhone 6 Plus. En todos estos casos, la incompatibilidad se centra en aquellos dispositivos que no hayan podido recibir actualizaciones a versiones recientes del sistema operativo.

Por último, la medida también alcanza a usuarios de smartphone de la marca Sony que posean Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V y Xperia Z2; mientras que en Huawei figura el modelo Ascend Mate 2 y en HTC el One M8.

Qué hacer si WhatsApp ya no funciona en mi teléfono

Meta sugiere una serie de acciones ante el cese del servicio, con el objetivo de evitar la pérdida de información y garantizar una transición sin inconvenientes. La compañía recomienda lo siguiente:

Verificar la versión del sistema operativo: Ingresar al menú “Ajustes” o “Configuración” y dirigirse a la sección “Acerca del teléfono” o “Información del dispositivo” para conocer la versión instalada. Si se detecta que el equipo utiliza una versión anterior a la requerida, se aconseja intentar una actualización oficial del sistema.

Actualizar el sistema operativo: Instalar las actualizaciones disponibles para alcanzar al menos Android 5.0 o iOS 12. Si el dispositivo ya no permite nuevas actualizaciones, considerar migrar la cuenta a un teléfono compatible.

Realizar una copia de seguridad de las conversaciones: Antes de cambiar de equipo, efectuar un respaldo del historial de chats. En dispositivos Android, ingresar en “Ajustes”, luego “Chats” y seleccionar “Copia de seguridad” para almacenar la información en Google Drive. En iPhone, el respaldo se realiza ingresando en “Ajustes”, “Chats” y “Copia de seguridad”, con almacenamiento en iCloud. Esto permitirá restaurar todos los mensajes y archivos en el nuevo dispositivo.

Fuente: Ámbito









