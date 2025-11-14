Te estamos buscando: Seleccionaremos administrativa para Oficina de Seguros

Te puede interesar

La Biblioteca George Baud festejó los 15 años de la inauguración del edificio Locales 14 de noviembre de 2025 La Biblioteca Popular y Pública George Baud de la localidad de San Carlos Norte, festejó los 15 años de la inauguración del edificio.

Decanitos 2025: Un verano para reconectar y disfrutar al aire libre Locales 14 de noviembre de 2025 El Club Argentino presenta una nueva edición de Decanitos, la colonia de vacaciones que invita a niños y niñas a volver a lo esencial: el juego, la naturaleza y el disfrute al aire libre. La propuesta busca fomentar experiencias auténticas que integren movimiento, recreación y convivencia en un entorno seguro y cuidado.

Auditorías de ASSAI en establecimientos Locales 14 de noviembre de 2025 El área de ASSAl de la Comuna de San Carlos Sud continúa realizando los controles a los establecimientos de la localidad para asegurar el cumplimiento de las Buenas Prácticas mediante auditorías programas.

Restauración y puesta en valor de la Torre del Templo San Carlos Borromeo Locales 14 de noviembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO lleva adelante permanentes tareas de mantenimiento y conservación en edificios públicos para la preservación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad.

Viernes 28 de noviembre: Se despide la obra de teatro “Once” Locales 13 de noviembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la última función de la obra de teatro “Once”, con entrada totalmente libre y gratuita, EL VIERNES 28 DE NOVIEMBRE, en el marco del Cierre de Cursos y Talleres 2025, a las 21 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.