Apple presentó una versión renovada de la App Store

Para que un atacante pueda averiguar la contraseña original, debe intentar adivinarla y ver qué resultado cifrado coincide.
El gigante tecnológico renovó su web de la tienda de aplicaciones el pasado 29 de octubre. Conoce los cambios más importantes de la nueva versión.Tecnología04 de noviembre de 2025
App Store, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios que no acceden desde dispositivos de la marca y ofrecer más herramientas a los desarrolladores.
Hasta ahora, la navegación en la App Store a través de navegadores externos era limitada: solo se podía acceder a las páginas individuales de las aplicaciones y, en aparatos que no eran de Apple el enlace solía conducir a una dirección muerta, sin funcionalidades para el usuario.
Con los cambios presentados, los internautas podrán explorar aplicaciones por categorías y plataformas, con secciones específicas para iPhone, iPad, Apple Watch, entre otros dispositivos de la marca de la manzana. Sin embargo, por el momento todavía no se pueden descargar apps directamente desde la web, aunque se prevé que esta función se incorpore a la brevedad.
La nueva actualización de la App Store
Apple presentó una nueva versión basada en navegador de su App Store, que permite a los usuarios explorar, buscar y navegar aplicaciones para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV y Vision Pro desde cualquier dispositivo.
Al ingresar a apps.apple.com, los usuarios se encontrarán ahora con una plataforma completamente renovada, que reemplaza la antigua página informativa. Este cambio se enmarca dentro de una serie de actualizaciones del ecosistema de software que la compañía lanzó hace unos meses.
La nueva interfaz replica la estructura de la App Store móvil, con secciones por categoría, recomendaciones editoriales y listados específicos según el sistema operativo —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS—.
Sin embargo, la versión web mantiene todavía la restricción para instalar aplicaciones directamente desde el navegador. Al presionar el botón de descarga o de precio, el usuario es redirigido a la App Store nativa del dispositivo correspondiente.
Más allá de las mejoras funcionales, este rediseño forma parte de la estrategia de Apple por mostrar una mayor apertura en su ecosistema digital. En los últimos años, la compañía ha enfrentado presiones y denuncias por supuestas prácticas monopólicas en distintos mercados. Este tipo de iniciativas, que apuntan a facilitar el acceso y la visibilidad de sus servicios fuera de sus propios dispositivos, podrían contribuir a mejorar su imagen ante reguladores y competidores.
Otros cambios en la App Store
Entre otros cambios - hechos públicos el pasado 29 de octubre de 2025 -, destacan tres ejes principales de actualización: la sincronización de revisiones, la segmentación de las páginas y las nuevas herramientas de promoción.
Entre las novedades más destacadas, ahora los desarrolladores pueden lanzar eventos dentro de las apps, publicar logros de Game Center o enviar actualizaciones críticas sin necesidad de esperar la aprobación de una versión pendiente. Esta modificación acelera los tiempos de lanzamiento y ofrece mayor flexibilidad operativa.
Además, Apple permitirá crear hasta 70 páginas personalizadas de forma simultánea, un cambio que otorga una mayor libertad creativa para destacar contenidos, funciones y campañas específicas. Cada página podrá incluir imágenes, textos y vistas previas únicas, diseñadas para captar la atención de distintos segmentos de usuarios.
Por ejemplo, al buscar una palabra clave, el sistema podrá mostrar una página personalizada adaptada al perfil del usuario, en lugar del resultado genérico.
Estos cambios se suman a la la disponibilidad completa de la App Store en la web, que ahora permite explorar y consultar apps desde cualquier navegador. Los usuarios pueden leer reseñas, revisar el historial de actualizaciones y ver etiquetas de privacidad sin estar en un dispositivo
Desde el punto de vista de los desarrolladores, la novedad amplía las oportunidades de visibilidad: la tienda podrá ser indexada por motores de búsqueda externos, generando mayor tráfico orgánico y exposición global.
Investigadores de diferentes universidades de Estados Unidos examinaron la interacción de usuarios con más de una decena de chatbots potenciados con IA. Además, advirtieron sobre los riesgos de la "adulación digital".
Un experto en IA señaló que muchas personas están cometiendo una equivocación común al emplear la herramienta.
Luego del anuncio de la empresa de Sam Altman, el desarrollador Windows busca competir en el mercado de los buscadores. Así, relanzará su proyecto basado en su IA, Copilot.
La red social anunció que cualquier cambio requerirá autorización de los padres, quienes podrán además optar por niveles de acceso aún más limitados según sus preferencias.
Se incorporó una herramienta extra de seguridad que facilita recuperar el acceso a tu cuenta a través de un contacto designado, pensado especialmente para situaciones en las que no tengas tu celular a mano.
La app de mensajería instantánea incorporará la función más esperada por los usuarios.
La empresa de Sam Altman realizó un estudio donde detalla el uso que se le da a la tecnología en el país. También analiza el impacto que podría tener en la productividad nacional.
La medida cautelar fue ordenada a partir de un pedido del fiscal Francisco Cecchini en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La imputada tiene 34 años, sus iniciales son FDR y era amiga de la madre de la víctima. Los hechos ilícitos fueron cometidos en reiteradas oportunidades en una vivienda.
En horas de la mañana de este viernes se inauguró la Muestra “Premio Obra Construida 2025” del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe – Distrito 1, en el Coworking del Edificio Institucional de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO y la Fundación Santafesina Virgen de Luján organizan para ESTE DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE la SÉPTIMA “CAMINATA SOLIDARIA EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER”.
Tras haber permanecido una semana siendo buscado intensamente por un pedido de paradero de su madre, encontraron a metros de la intersección de Bulevard Oroño y Reconquista (en el norte de Coronda) el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz de 23 años.
Este fin de semana el Club Central San Carlos llevó a cabo la Tercera Edición del Torneo Nacional de Newcom, en las instalaciones de la institución rojinegra.
La ciudad se prepara para vivir “Santa Fe Mágica”, una experiencia cultural y de bienestar en un espacio emblemático de la costanera santafesina.
Este martes se celebrará la Fiesta Patronal de San Carlos Centro, en honor a San Carlos Borromeo. (Foto archivo)
En el Día de nuestro Santo Patrono, SAN CARLOS BORROMEO, se invita a la comunidad a participar de la Santa Misa y Procesión organizada por la Parroquia HOY MARTES 4 DE NOVIEMBRE a las 19:30 hs.
Hoy celebramos a San Carlos Borromeo, patrono de San Carlos Centro, recordando su ejemplo de entrega, compromiso y servicio al prójimo.
Fue como resultado de una intervención concretada durante la mañana de hoy en Coronda, tras patrullajes preventivos efectuados. Los actuantes, trasladaron a la mujer, quien registraba el pedido de captura desde el 1 de octubre de 2021, a requerimiento del Juzgado Federal N°3 de Rosario.