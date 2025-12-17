Último momento: Incendio en un domicilio de San Carlos Norte

Allí, según se pudo saber, se prendió fuego, por causas que se desconocen, un pequeño depósito ubicado en el patio de una vivienda.

De inmediato bomberos asistieron al lugar y trabajaron para que el siniestro no se disperse a los alrededores.

Fuentes policiales confirmaron que afortunadamente no hubo personas heridas.

La Presidenta Comunal Nazarena Paschetta estuvo en el lugar prestando colaboración.