Visita al Tiro Federal Argentino Suizo

Te puede interesar

VIII Ronda Internacional de Negocios en el Centro de Exposición y Venta Locales 17 de diciembre de 2025 El emblemático Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos fue Sede de la "VIII RONDA INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA CADENA LÁCTEA”, organizada por la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe , en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea (CAFyPEL) y Maquinaria Argentina para Alimentos.

Papá Noel visita San Carlos Sud Locales 16 de diciembre de 2025 El próximo Miércoles 24 de diciembre a partir de las 18,30 h., Papá Noel estará recorriendo las calles de la localidad saludando a todos y regalando presentes.

Sábado 17 de enero: Carnaval Sancarlino sobre Calle Rivadavia Locales 16 de diciembre de 2025 Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.

Nueva acción solidaria junto al Merendero Boquitas Locales 15 de diciembre de 2025 La gran respuesta solidaria hizo que ya no nos queden cartitas disponibles de la campaña de padrinos, pero nuestra solidaridad continúa. Por eso, desde el Club Atlético Argentino y nuestra Asociación Mutual los invitamos a sumarse a esta nueva acción solidaria.

Trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector Locales 15 de diciembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que comenzaron los trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Show de aguas danzantes en la fuente de Plaza San Martín Locales 13 de diciembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica días y horarios del SHOW DE AGUAS DANZANTES de la fuente de Plaza San Martín: