Visita al Tiro Federal Argentino Suizo

VIII Ronda Internacional de Negocios en el Centro de Exposición y VentaLocales17 de diciembre de 2025
El emblemático Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos fue Sede de la "VIII RONDA INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA CADENA LÁCTEA”, organizada por la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe , en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea (CAFyPEL) y Maquinaria Argentina para Alimentos.