Claves para una buena gestión de productos en autoservicio

Cómo hacer vitel toné: la receta fácil para estas fiestasInterés General11 de diciembre de 2025
Clásico total de la mesa navideña, el vitel toné tiene fama de difícil pero es más mito que realidad.
Los negocios de autoservicio enfrentan el desafío constante de mantener orden, claridad y eficiencia en la identificación de productos. Una gestión adecuada no solo mejora la experiencia de compra del cliente, sino que también optimiza el trabajo diario del personal y reduce errores en el punto de venta. En este escenario, contar con soluciones tecnológicas precisas como sistemas de etiquetado automatizado es fundamental.Interés General16 de diciembre de 2025
Organización y rotulado: pilares de un autoservicio eficiente
En tiendas donde el cliente interactúa directamente con los productos, el rotulado cumple un rol esencial. Un sistema de identificación claro y homogéneo permite:
● Visualizar precios sin necesidad de preguntar.
● Facilitar la lectura de códigos de barra en caja.
● Garantizar la trazabilidad del producto.
● Minimizar el margen de error en la facturación.
● Detectar desactualizaciones de precios de forma rápida.
Implementar dispositivos que automaticen el proceso de impresión y colocación de etiquetas, como los vendidos por STEC, ayuda a mantener una gestión ordenada, especialmente en comercios de alta rotación.
Tecnología aplicada a la identificación comercial
Modernizar el sistema de rotulado en un autoservicio no implica grandes transformaciones, sino decisiones inteligentes. Algunos elementos clave a incorporar:
● Impresoras de etiquetas térmicas: ofrecen rapidez, bajo costo de insumos y alta durabilidad.
● Integración con balanzas o sistemas POS: ideal para productos frescos o ventas por peso.
● Compatibilidad con software de gestión: permite actualizar precios y datos desde un único punto.
El objetivo es lograr que cada producto tenga una identificación confiable, que refleje tanto su información comercial como las normativas vigentes.
Beneficios concretos de una buena gestión de productos
Adoptar un sistema moderno de organización y rotulado ofrece ventajas inmediatas:
● Mayor agilidad en la reposición de productos: al estar todo identificado, el personal opera con mayor eficiencia.
● Reducción de errores en caja: precios y códigos bien registrados evitan diferencias al cobrar.
● Confianza del cliente: un etiquetado prolijo genera transparencia y profesionalismo.
● Mejor control de stock: las herramientas digitales permiten cruzar información en tiempo real.
STEC y sus soluciones para autoservicios
Empresas como STEC ofrecen soluciones pensadas para comercios que buscan digitalizar la gestión de productos sin complicaciones. Su categoría de impresoras de etiquetas se adapta a distintas necesidades del mercado argentino, desde autoservicios chicos hasta supermercados en expansión.
Conclusión
Una buena gestión de productos en autoservicio no es solo una cuestión operativa, sino una decisión estratégica. La claridad en el etiquetado, la automatización del rotulado y la integración con sistemas de gestión impactan directamente en la eficiencia del negocio y en la percepción del cliente. Hoy, con herramientas accesibles, profesionalizar el punto de venta está al alcance de todos
El nuevo informe anual de Google dejó en evidencia intereses inesperados y temas que marcaron el pulso del año, desde figuras públicas hasta fenómenos tecnológicos. Sin embargo, algunos resultados llamaron especialmente la atención.
Consejos para mantener la energía, el foco y el bienestar durante la temporada más activa del año.
Con una caída del 40% en una década, el país enfrenta consecuencias en educación, salud y previsión. Expertos proponen aprovechar el momento para ordenar sistemas y mejorar su eficiencia. El demógrafo e investigador principal de Protección Social de la ONG CIPPEC, Rafael Rofman, analizó el tema.
Un informe privado reveló que el 74% de los consumidores planifica sus compras navideñas según promociones y rebajas. Crecen la financiación con tarjeta, los aumentos en decoración y alimentos típicos, y se registran fuertes diferencias de precios entre productos nacionales e importados.
Un estudio alemán reveló que la grasa abdominal provoca alteraciones cardíacas más graves que el exceso de peso distribuido en todo el cuerpo. La relación cintura-cadera, clave para detectar riesgos.
El INTI y el Servicio Meteorológico Nacional advierten que los picos de tensión durante tormentas eléctricas pueden destruir equipos costosos en segundos. Recomiendan desconectar dispositivos sensibles y retirar cables asociados para prevenir pérdidas.
Este estilo de escritura, está lejos de ser un simple capricho y puede estar vinculado a una necesidad de expresarse de manera diferente, transmitir emociones intensas o incluso canalizar tensiones internas.
Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.
Se produjo un incendio en un domicilio ubicado en Pasaje Padre Maxwell y Estanislao López de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
En Santa Fe cierran 3 empresas y se pierden 20 puestos de trabajo por día.
El domingo por la tarde, un vecino de San Carlos Centro dio aviso a personal policial sobre una colisión a su vehículo que se encontraba estacionado en la vereda del domicilio.
Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.
El próximo Miércoles 24 de diciembre a partir de las 18,30 h., Papá Noel estará recorriendo las calles de la localidad saludando a todos y regalando presentes.
Se entregaron diplomas en reconocimiento a las deportistas y cuerpo técnico que se coronaron campeonas del Sudamericano de Clubes.
La compañía lanzará una herramienta llamada "Android Emergency Live Video", que permitirá a operadores del 911 solicitar transmisiones en vivo.
Cerca de la hora 10:00 de este martes comenzó la compactación programada para más de 100 vehículos del Depósito Judicial, ubicado en jurisdicción de Comisaria 10ma de la localidad de Gessler.
