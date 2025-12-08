Cómo aprovechar los días largos y rendir más sin agotarte

Locales05 de diciembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.
Política03 de diciembre de 2025
El día 4 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Tecnología03 de diciembre de 2025
La plataforma presentó su clásico informe con las canciones, artistas y pódcast más escuchados, así como las estadísticas globales del último año.
Tecnología03 de diciembre de 2025
La plataforma de video ofrecerá a los usuarios un recap de los contenidos más vistos durante el año. Además, dividirá en "personalidades" a cada internauta, según sus preferencias de entretenimiento.
Locales04 de diciembre de 2025
La Comuna de San Carlos Sud informa a la población que con motivo del feriado del próximo Lunes 8, SOLAMENTE se estará brindando el servicio de RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.
Interés General05 de diciembre de 2025
Un informe privado reveló que el 74% de los consumidores planifica sus compras navideñas según promociones y rebajas. Crecen la financiación con tarjeta, los aumentos en decoración y alimentos típicos, y se registran fuertes diferencias de precios entre productos nacionales e importados.
Necrológicas05 de diciembre de 2025
Falleció en San Carlos Centro a la edad de 70 años, el Señor Roberto Daniel Alberto.
Locales06 de diciembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la Inauguración de las Obras de Reparación y Puesta en Valor de la Fuente de Agua de Plaza San Martín, ejecutadas con recursos propios del Municipio.
Locales06 de diciembre de 2025
La Asociación Mutualista del Club Central San Carlos celebra la Navidad con ¡5 cuotas sin interés!
Polideportivo06 de diciembre de 2025
El Club Central San Carlos felicita a los jugadores de nuestra cantera que se encuentran jugando para Defensa y Justicia. Disputarán las finales del mundialito Halconcito en la Ciudad de Buenos Aires.