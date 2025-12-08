Cómo aprovechar los días largos y rendir más sin agotarte

Con la llegada del calor y los días más largos, es común sentir ganas de hacer más cosas: salir, entrenar, ordenar, trabajar o encarar proyectos que durante el invierno quedaron pendientes. Sin embargo, esa energía extra puede jugar en contra si no aprendés a regularte y terminás agotado. Aprovechar al máximo las horas de luz sin perder el equilibrio es clave para mantener el bienestar físico y mental.

1. Aprovechá la luz natural

Levantarte un poco más temprano te permite disfrutar de la mañana, cuando la temperatura es más agradable y el cuerpo está fresco. La luz solar temprana también mejora el estado de ánimo y ayuda a regular el sueño, así que abrí las persianas apenas te despiertes.

2. Establecé prioridades

No todo tiene que hacerse en un solo día. Hacé una lista corta de objetivos diarios y ordenalos por importancia. Esto evita la sensación de sobrecarga y te ayuda a mantener el foco sin dispersarte entre mil tareas.

3. Hacete tiempos de pausa

Los descansos breves son necesarios para recargar energía. Podés hacer una pausa cada 90 minutos para estirarte, tomar agua o simplemente mirar por la ventana. Vas a notar que después rendís mucho mejor.

4. Hidratate bien

El calor y la actividad constante hacen que el cuerpo pierda más líquidos. Tené siempre a mano una botella de agua o sumá frutas ricas en agua como melón, sandía o naranja. La hidratación ayuda a sostener la concentración y evitar la fatiga.

5. Movete, pero sin exceso

Los días largos invitan a hacer ejercicio o salir más, pero si no descansás lo suficiente, el cuerpo lo siente. Elegí momentos frescos del día para moverte y respetá al menos un día de descanso activo por semana.

6. Disfrutá del atardecer

Cerrar el día con una actividad placentera —caminar, leer, ver el atardecer o compartir algo con amigos— ayuda a desconectar. Esto también favorece el sueño y evita que el día se sienta interminable.

7. Dormí bien

Aunque haya más luz, mantener un horario de descanso estable es fundamental. Intentá irte a dormir a la misma hora y bajá las luces y pantallas al menos media hora antes de acostarte.

Aprovechar los días largos no significa hacer más, sino vivir mejor. Un ritmo equilibrado te permite disfrutar la energía extra de la temporada sin caer en el cansancio ni el estrés.

Fuente: Nexofin








