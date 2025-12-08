Te contamos lo que buscó todo el mundo en google este en 2025

Google publicó su informe anual "Year in Search 2025", que detalla las tendencias globales y en Argentina que marcaron el año. El informe mostró un fuerte interés en la política estadounidense, los deportes de élite y los avances tecnológicos.

Las búsquedas más destacadas a nivel global estuvieron centradas en tres pilares:

1. Tendencias y Política Caliente

Búsquedas Tendencia: Lideradas por "Gemini" (en referencia a los avances en Inteligencia Artificial) y el Club World Cup.

Noticias (News): El intento de asesinato de Charlie Kirk, un shutdown del Gobierno de EE. UU. y el nombramiento del nuevo Papa (Leo XIV) fueron los temas más buscados.

Figuras Buscadas: El propio Charlie Kirk se ubicó en el tope de búsquedas de gente, y su nombre también apareció en la categoría "Passings" (Fallecimientos), junto al de figuras como Ozzy Osbourne y Diane Keaton.

2. Entretenimiento y Cultura Pop

Películas (Movies): Las búsquedas estuvieron dominadas por Anora, Superman y Minecraft Movie.

Series de TV (TV Shows): Los títulos más buscados incluyeron Monster: The Ed Gein Story, Squid Game 3 y Severance.

Música: En la categoría "Song lyrics," los usuarios buscaron masivamente letras de canciones de Bad Bunny ("DtMF") y Taylor Swift ("Eldest Daughter").

3. Deportes y Lugares Icónicos

Eventos Deportivos: El FIFA Club World Cup (Mundial de Clubes), la Asia Cup y la ICC Champions Trophy fueron los eventos más consultados.

Clubes y Atletas: El Paris Saint-Germain FC y el S.L. Benfica lideraron las búsquedas de equipos, mientras que el boxeador Terence Crawford fue el atleta más buscado.

Google Maps: A nivel mundial, la librería El Ateneo Grand Splendid de Buenos Aires se posicionó como una de las librerías más buscadas en Google Maps, junto a Livraria Lello de Portugal.

Fuente: LT10








