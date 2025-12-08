Te contamos lo que buscó todo el mundo en google este en 2025

Cómo aprovechar los días largos y rendir más sin agotarteInterés General08 de diciembre de 2025
Consejos para mantener la energía, el foco y el bienestar durante la temporada más activa del año.
El nuevo informe anual de Google dejó en evidencia intereses inesperados y temas que marcaron el pulso del año, desde figuras públicas hasta fenómenos tecnológicos. Sin embargo, algunos resultados llamaron especialmente la atención.Interés General08 de diciembre de 2025
Google publicó su informe anual "Year in Search 2025", que detalla las tendencias globales y en Argentina que marcaron el año. El informe mostró un fuerte interés en la política estadounidense, los deportes de élite y los avances tecnológicos.
Las búsquedas más destacadas a nivel global estuvieron centradas en tres pilares:
1. Tendencias y Política Caliente
Búsquedas Tendencia: Lideradas por "Gemini" (en referencia a los avances en Inteligencia Artificial) y el Club World Cup.
Noticias (News): El intento de asesinato de Charlie Kirk, un shutdown del Gobierno de EE. UU. y el nombramiento del nuevo Papa (Leo XIV) fueron los temas más buscados.
Figuras Buscadas: El propio Charlie Kirk se ubicó en el tope de búsquedas de gente, y su nombre también apareció en la categoría "Passings" (Fallecimientos), junto al de figuras como Ozzy Osbourne y Diane Keaton.
2. Entretenimiento y Cultura Pop
Películas (Movies): Las búsquedas estuvieron dominadas por Anora, Superman y Minecraft Movie.
Series de TV (TV Shows): Los títulos más buscados incluyeron Monster: The Ed Gein Story, Squid Game 3 y Severance.
Música: En la categoría "Song lyrics," los usuarios buscaron masivamente letras de canciones de Bad Bunny ("DtMF") y Taylor Swift ("Eldest Daughter").
3. Deportes y Lugares Icónicos
Eventos Deportivos: El FIFA Club World Cup (Mundial de Clubes), la Asia Cup y la ICC Champions Trophy fueron los eventos más consultados.
Clubes y Atletas: El Paris Saint-Germain FC y el S.L. Benfica lideraron las búsquedas de equipos, mientras que el boxeador Terence Crawford fue el atleta más buscado.
Google Maps: A nivel mundial, la librería El Ateneo Grand Splendid de Buenos Aires se posicionó como una de las librerías más buscadas en Google Maps, junto a Livraria Lello de Portugal.
Fuente: LT10
Consejos para mantener la energía, el foco y el bienestar durante la temporada más activa del año.
Con una caída del 40% en una década, el país enfrenta consecuencias en educación, salud y previsión. Expertos proponen aprovechar el momento para ordenar sistemas y mejorar su eficiencia. El demógrafo e investigador principal de Protección Social de la ONG CIPPEC, Rafael Rofman, analizó el tema.
Un informe privado reveló que el 74% de los consumidores planifica sus compras navideñas según promociones y rebajas. Crecen la financiación con tarjeta, los aumentos en decoración y alimentos típicos, y se registran fuertes diferencias de precios entre productos nacionales e importados.
Un estudio alemán reveló que la grasa abdominal provoca alteraciones cardíacas más graves que el exceso de peso distribuido en todo el cuerpo. La relación cintura-cadera, clave para detectar riesgos.
El INTI y el Servicio Meteorológico Nacional advierten que los picos de tensión durante tormentas eléctricas pueden destruir equipos costosos en segundos. Recomiendan desconectar dispositivos sensibles y retirar cables asociados para prevenir pérdidas.
Este estilo de escritura, está lejos de ser un simple capricho y puede estar vinculado a una necesidad de expresarse de manera diferente, transmitir emociones intensas o incluso canalizar tensiones internas.
El dato surge de la propia plataforma lo ubica como el de mayor penetración a lo largo y ancho del país.
Los últimos meses del año suelen concentrar una gran carga emocional y laboral.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.
El día 4 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
La plataforma presentó su clásico informe con las canciones, artistas y pódcast más escuchados, así como las estadísticas globales del último año.
La plataforma de video ofrecerá a los usuarios un recap de los contenidos más vistos durante el año. Además, dividirá en "personalidades" a cada internauta, según sus preferencias de entretenimiento.
La Comuna de San Carlos Sud informa a la población que con motivo del feriado del próximo Lunes 8, SOLAMENTE se estará brindando el servicio de RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.
Un informe privado reveló que el 74% de los consumidores planifica sus compras navideñas según promociones y rebajas. Crecen la financiación con tarjeta, los aumentos en decoración y alimentos típicos, y se registran fuertes diferencias de precios entre productos nacionales e importados.
Falleció en San Carlos Centro a la edad de 70 años, el Señor Roberto Daniel Alberto.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la Inauguración de las Obras de Reparación y Puesta en Valor de la Fuente de Agua de Plaza San Martín, ejecutadas con recursos propios del Municipio.
La Asociación Mutualista del Club Central San Carlos celebra la Navidad con ¡5 cuotas sin interés!
El Club Central San Carlos felicita a los jugadores de nuestra cantera que se encuentran jugando para Defensa y Justicia. Disputarán las finales del mundialito Halconcito en la Ciudad de Buenos Aires.