Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció en San Carlos Centro a la edad de 70 años, el Señor Roberto Daniel Alberto.

Necrológicas05 de diciembre de 2025
OSTTA

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y recibirá sepultura hoy Viernes 5 de Diciembre partiendo el cortejo fúnebre desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 18:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

