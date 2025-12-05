Necrológicas Ostta Sepelios

Lo más visto

Música y danza para el encendido del Árbol de Navidad Locales 03 de diciembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad, a participar del tradicional encendido del Árbol de Navidad ubicado junto al cartel de letras corpóreas que se realizará ESTE LUNES 8 DE DICIEMBRE.

Asunción de autoridades comunales de San Carlos Sud período 2025 - 2027 Locales 03 de diciembre de 2025 La Comuna de San Carlos Sud informa que el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027 se desarrollará el próximo Miércoles 10 a las 14 h. en la Sede Comunal.

YouTube lanza sus resúmenes de fin de año Tecnología 03 de diciembre de 2025 La plataforma de video ofrecerá a los usuarios un recap de los contenidos más vistos durante el año. Además, dividirá en "personalidades" a cada internauta, según sus preferencias de entretenimiento.

San Carlos Sud: Servicios comunales para el próximo lunes 8 Locales 04 de diciembre de 2025 La Comuna de San Carlos Sud informa a la población que con motivo del feriado del próximo Lunes 8, SOLAMENTE se estará brindando el servicio de RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.

Vax Team: así es el programa santafesino para recuperar la vacunación en más de 400.000 niños y niñas Provinciales 04 de diciembre de 2025 El Gobierno Provincial lanzó una estrategia innovadora que combina una serie animada y un álbum de figuritas para motivar que chicos y chicas completen sus esquemas de vacunación. El material se distribuirá en febrero en todas las escuelas públicas y privadas, y centros de salud para recuperar coberturas históricas.