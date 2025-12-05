Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas17 de noviembre de 2025
Falleció a la edad de 72 años, el Señor Julián Crisostomo Romero.
Falleció en San Carlos Centro a la edad de 70 años, el Señor Roberto Daniel Alberto.Necrológicas05 de diciembre de 2025
Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y recibirá sepultura hoy Viernes 5 de Diciembre partiendo el cortejo fúnebre desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 18:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios
Falleció hoy miércoles 12 de noviembre en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Leda Antonia Cocco.
Falleció hoy Lunes 10 de Noviembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 65 años, el Señor Cándido Carlos Roberto Sánchez.
Falleció hoy en Santa Fe a la edad de 75 años, la Señora Isabel Marina Ramonda viuda de Bocassi.
Falleció hoy Viernes 7 de Noviembre en Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Luis Rodolfo Gómez "Charata".
Falleció hoy Viernes 7 de Noviembre en San Carlos Centro a la edad de 84 años, la Señora Nelly Leonor Salva.
Falleció hoy a la edad de 86 años, la Señora Rosa Elena Levrino viuda de Saucedo.
Falleció hoy Martes 21 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 67 años, la Señora Liliana Noemí García de Gribaudo.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita al Acto de Habilitación de las Obras de Remodelación y Puesta en Valor de las Nuevas Dependencias Municipales de la Peña del Tango “Ronald Valentino”.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad, a participar del tradicional encendido del Árbol de Navidad ubicado junto al cartel de letras corpóreas que se realizará ESTE LUNES 8 DE DICIEMBRE.
La Comuna de San Carlos Sud informa que el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027 se desarrollará el próximo Miércoles 10 a las 14 h. en la Sede Comunal.
El senador por Las Colonias, Rubén Pirola, realizó la inauguración del nuevo natatorio del Club Bartolomé Mitre, alcanzando así la obra número 16 del programa Deporte y Recreación, desarrollado junto a instituciones y comunas del Departamento.
Un exjefe de la ex Brigada Operativa Departamental de Las Colonias recibió 4 años y 10 meses de prisión. Usaban el patrullero para trasladar droga, dinero y recorrer bunkers.
La plataforma presentó su clásico informe con las canciones, artistas y pódcast más escuchados, así como las estadísticas globales del último año.
La plataforma de video ofrecerá a los usuarios un recap de los contenidos más vistos durante el año. Además, dividirá en "personalidades" a cada internauta, según sus preferencias de entretenimiento.
La Comuna de San Carlos Sud informa a la población que con motivo del feriado del próximo Lunes 8, SOLAMENTE se estará brindando el servicio de RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS.
El Gobierno Provincial lanzó una estrategia innovadora que combina una serie animada y un álbum de figuritas para motivar que chicos y chicas completen sus esquemas de vacunación. El material se distribuirá en febrero en todas las escuelas públicas y privadas, y centros de salud para recuperar coberturas históricas.
Un informe privado reveló que el 74% de los consumidores planifica sus compras navideñas según promociones y rebajas. Crecen la financiación con tarjeta, los aumentos en decoración y alimentos típicos, y se registran fuertes diferencias de precios entre productos nacionales e importados.