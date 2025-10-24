Necrológicas Sentir Carruajes

Lo más visto

Qué se vota el domingo 26 en Santa Fe Política 21 de octubre de 2025 Se buscará la renovación de nueve de las 19 bancas en diputados nacionales. La novedad es el diseño de la boleta única.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 21 de octubre de 2025 Falleció hoy Martes 21 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 67 años, la Señora Liliana Noemí García de Gribaudo.

San Carlos Sud: Se realizó el Taller “Siendo con + Sentido” Locales 22 de octubre de 2025 Para celebrar el mes de los adultos mayores, la Comuna de San Carlos Sud llevó adelante un taller “Siendo con + Sentido”, en el que juntos se disfrutó de un espacio de recreación y reflexión, permitiendo revalorar sus derechos como personas activas en la sociedad.

San Carlos Sud presente en el Programa “Santa Fe Nutre” Locales 23 de octubre de 2025 La Comuna de San Carlos Sud participó de una jornada en la ciudad de Santa Fe, en el marco del Programa Provincial “Santa Fe Nutre” que busca abordar la problemática de la vulnerabilidad alimentaria a través de un enfoque integral que combina la provisión de alimentos con iniciativas de soberanía y educación alimentaria.

San Carlos se vistió de fútbol: récord histórico en el Torneo Argentinito Polideportivo 23 de octubre de 2025 Con una gran convocatoria y éxito organizativo, se llevó a cabo la 16ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos. En esta edición participaron 230 equipos, sumando casi 4.000 jugadores que disputaron un total de 540 partidos distribuidos en 13 canchas.

Rumbo al selectivo Sub 12: cuatro jugadoras del Club A Argentino convocadas Polideportivo 23 de octubre de 2025 Cuatro jugadoras del Club A Argentino — Camila Wlaker, Olivia Vignolo, Narela López y Lucía Gutierrez— fueron citadas para conformar el plantel que representará a la Liga Esperancina de Fútbol en el Encuentro de Selectivos Sub 12 que se llevará a cabo en la ciudad de Rafaela el próximo sábado 25 de octubre.

En Santa Fe cierran tres empresas y media por día Política 23 de octubre de 2025 Los datos surgen de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación. En la provincia hay 2 mil empresas menos que en diciembre de 2023. “La economía entró definitivamente en una etapa recesiva. El pais que propone Milei destruye pymes y precariza trabajadores”, dijo el diputado provincial, Joaquín Blanco.