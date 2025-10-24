Necrológicas Sentir Carruajes

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas21 de octubre de 2025
Falleció hoy Martes 21 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 67 años, la Señora Liliana Noemí García de Gribaudo.
Falleció hoy a la edad de 86 años, la Señora Rosa Elena Levrino viuda de Saucedo.Necrológicas24 de octubre de 2025
Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de mayo 530 de San Carlos Centro y recibirán sepultura hoy en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro a la hora 18:00. El cortejo partirá de la sala a la hora 17:30. Servicio Sentir Carruajes
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 71 años, el Señor Juan Carlos Nipotte.
Falleció en Santa Fe a la edad de 64 años, la Señora Mercedes Raquel Meynet.
Falleció ayer 11 de Octubre a la edad de 49 años, el Señor Mauro Sebastián Massini.
Falleció ayer Viernes 10 de Octubre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Isidro Florencio Navarrete.
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
Con profundo dolor despedimos a nuestra querida MARÍA ESTHER CATALINA BORGHETTI, quien partió de este mundo el día 01 de Octubre de 2025 a los 88 años de edad.
Falleció hoy Miércoles 1 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, la Señora María Esther Catalina Borghetti.
Se buscará la renovación de nueve de las 19 bancas en diputados nacionales. La novedad es el diseño de la boleta única.
Para celebrar el mes de los adultos mayores, la Comuna de San Carlos Sud llevó adelante un taller “Siendo con + Sentido”, en el que juntos se disfrutó de un espacio de recreación y reflexión, permitiendo revalorar sus derechos como personas activas en la sociedad.
La Comuna de San Carlos Sud participó de una jornada en la ciudad de Santa Fe, en el marco del Programa Provincial “Santa Fe Nutre” que busca abordar la problemática de la vulnerabilidad alimentaria a través de un enfoque integral que combina la provisión de alimentos con iniciativas de soberanía y educación alimentaria.
Del total, 392 fueron aves, 61 mamíferos y 7 reptiles. En todos los casos, fueron recuperados de situaciones de mascotismo, tráfico ilegal o tenencia indebida.
Milei hará su acto de clausura en el Parque España. Pullaro en el Bioceres Arena. Tepp con su última asamblea ciudadana.
Con una gran convocatoria y éxito organizativo, se llevó a cabo la 16ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos. En esta edición participaron 230 equipos, sumando casi 4.000 jugadores que disputaron un total de 540 partidos distribuidos en 13 canchas.
Cuatro jugadoras del Club A Argentino — Camila Wlaker, Olivia Vignolo, Narela López y Lucía Gutierrez— fueron citadas para conformar el plantel que representará a la Liga Esperancina de Fútbol en el Encuentro de Selectivos Sub 12 que se llevará a cabo en la ciudad de Rafaela el próximo sábado 25 de octubre.
Los datos surgen de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación. En la provincia hay 2 mil empresas menos que en diciembre de 2023. “La economía entró definitivamente en una etapa recesiva. El pais que propone Milei destruye pymes y precariza trabajadores”, dijo el diputado provincial, Joaquín Blanco.
