Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy a la edad de 86 años, la Señora Rosa Elena Levrino viuda de Saucedo.

Necrológicas24 de octubre de 2025
Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de mayo 530 de San Carlos Centro y recibirán sepultura hoy en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro a la hora 18:00. El cortejo partirá de la sala a la hora 17:30. Servicio Sentir Carruajes

