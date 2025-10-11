Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció ayer Viernes 10 de Octubre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Isidro Florencio Navarrete.

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre desde la sala hacia el Cementerio Municipal el día Sábado 11 de Octubre a las 11:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

