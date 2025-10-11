Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas07 de octubre de 2025
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
Falleció ayer Viernes 10 de Octubre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Isidro Florencio Navarrete.Necrológicas11 de octubre de 2025
Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre desde la sala hacia el Cementerio Municipal el día Sábado 11 de Octubre a las 11:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
Con profundo dolor despedimos a nuestra querida MARÍA ESTHER CATALINA BORGHETTI, quien partió de este mundo el día 01 de Octubre de 2025 a los 88 años de edad.
Falleció hoy Miércoles 1 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, la Señora María Esther Catalina Borghetti.
Falleció hoy martes 23 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 64 años el Señor VICTOR HUGO SEJAS "CACHO".
Falleció anoche a la edad de 84 años, la Señora Corina Elba Riva viuda de Hug.
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 77 años el Señor ENZO OSCAR PRATTO.
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Mirta Ester Müller viuda de Paoletti.
Falleció hoy Lunes 15 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, la Señora Adelia Anita Santillán viuda de Grandolio.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “VAYA RAMONA… VAYA”, con entrada totalmente libre y gratuita, MAÑANA VIERNES 10 DE OCTUBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
En horas de la mañana de este miércoles se realizó la presentación oficial de las medallas que se entregarán en la 16ª Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos, que organiza el Club Atlético Argentino.
La Escuela Técnica Benjamín Gorostiaga compró un nuevo torno con el aporte del Fondo de Asistencia Educativa (F.A.E), que otorga el municipio sancarlino y también con una contribución de la cooperadora del establecimiento educativo.
Nuestra colonia San Carlos, fue tierra inundada por europeos, entre ellos italianos, deseosos de encontrar en este terruño la paz y la seguridad que su suelo natal no podía darles. (Foto archivo).
El accidente de tránsito se produjo en Pte. Perón y 13 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 10:15 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
San Carlos Centro: 39° Aniversario Declaración de Ciudad
El acto de apertura se llevó a cabo este miércoles en la explanada del Museo Histórico de la Colonia San Carlos.
En el marco del Día Mundial de las Personas Mayores, la Comuna de San Carlos Sud los invita a participar de un taller denominado “Siendo con + sentido”.
Falleció ayer Viernes 10 de Octubre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Isidro Florencio Navarrete.