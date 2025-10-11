Lo más visto

Mañana viernes: Teatro en el Centro Municipal de Actividades Culturales Locales 09 de octubre de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar la obra de teatro “VAYA RAMONA… VAYA”, con entrada totalmente libre y gratuita, MAÑANA VIERNES 10 DE OCTUBRE a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 07 de octubre de 2025 Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.

Se presentaron las nuevas medallas doradas del “Argentinito de San Carlos” Locales 08 de octubre de 2025 En horas de la mañana de este miércoles se realizó la presentación oficial de las medallas que se entregarán en la 16ª Edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos, que organiza el Club Atlético Argentino.

La Escuela Técnica compró un nuevo torno con el aporte del F.A.E. Locales 09 de octubre de 2025 La Escuela Técnica Benjamín Gorostiaga compró un nuevo torno con el aporte del Fondo de Asistencia Educativa (F.A.E), que otorga el municipio sancarlino y también con una contribución de la cooperadora del establecimiento educativo.

La Escuela de Lengua Italiana Dante Alighieri celebra 50 años de vida Locales 09 de octubre de 2025 Nuestra colonia San Carlos, fue tierra inundada por europeos, entre ellos italianos, deseosos de encontrar en este terruño la paz y la seguridad que su suelo natal no podía darles. (Foto archivo).

Colisión entre un auto y una bicicleta Policiales 09 de octubre de 2025 El accidente de tránsito se produjo en Pte. Perón y 13 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 10:15 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

San Carlos Centro: 39° Aniversario Declaración de Ciudad 09 de octubre de 2025 San Carlos Centro: 39° Aniversario Declaración de Ciudad

San Carlos Sud: Taller para Adultos Mayores “Siendo con + sentido” Locales 10 de octubre de 2025 En el marco del Día Mundial de las Personas Mayores, la Comuna de San Carlos Sud los invita a participar de un taller denominado “Siendo con + sentido”.