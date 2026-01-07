López: conductor profesional dio positivo en control de alcoholemia

Se recuperó una mesa sustraída desde una viviendaPoliciales05 de enero de 2026
Tras una requisa fue recuperada una mesa de madera faltante desde un domicilio de San Carlos Centro.
En la madrugada de ayer, personal de la Unidad Operativa Regional III (Santa Fe) perteneciente a la Guardia Provincial, realizó un control vehicular sobre Ruta Provincial N° 10, a la altura de la localidad de López, donde detectaron un caso de alcoholemia positiva en un camionero.Policiales07 de enero de 2026
Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron la marcha de un hombre, oriundo de la localidad de Frontera, que se trasladaba en un camión de transporte de carga de cereales. Al practicarle el correspondiente test de alcoholemia al conductor, el mismo arrojó un resultado de 0,43 g/l, configurando una infracción sancionable conforme a la Ley 13.169/10, artículo 98.
Como consecuencia, los actuantes labraron acta de infracción y procedieron a la retención preventiva de la licencia de conducir y confeccionaron acta de prohibición de circular. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Santa Clara de Buena Vista.
Ocurrió un accidente de tránsito en Ruta 6, jurisdicción de San Carlos Norte, en horas de la mañana de este lunes.
Se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 19 y Ruta 6 (Cruce de San Carlos), jurisdicción San Carlos Norte, cerca de la hora 18:00 de este jueves.
La investigación se inició tras una denuncia de la Lotería de Santa Fe. PDI secuestró dinero, vehículos, documentación y dispositivos electrónicos. Dos personas fueron identificadas y continúan imputadas en libertad.
Se produjo un accidente de tránsito fatal en Belgrano y Colón de la ciudad de San Carlos Centro cerca de la hora 6:15 de este jueves.
En la tarde de este miércoles 31 de diciembre del 2025 se registró un hallazgo perturbador que conmocionó a los vecinos de la costanera de Sauce Viejo. Una embarcación que flotaba a la deriva en el río Coronda escondía en su interior una escena sangrienta: los cuerpos de dos hombres acribillados y el cadáver de un animal vacuno.
En la tarde noche de ayer un hombre de 75 años fue aprehendido en San Jerónimo Norte quien habría agredido y amenazado a su vecino con un arma de fuego.
Ayer por la tarde, el Señor Jefe de la Unidad Regional XI Director de Policía Lic. Rodrigo Sebastián Villalva acompañado del Jefe de Agrupación de Unidades de Orden Público Alfredo Wimmer, el Subjefe de Cuerpos Comisario Aníbal Colque y el Jefe de la Sexta Zona de Inspección con personal a cargo estuvieron presentes en el operativo preventivo en el marco de la manifestación en pedido de justicia por el fallecimiento de Lucas Bruno.
Con una configuración simple, la app permite descargar mapas y seguir navegando aunque no tengas datos. El método sirve para autos y peatones y ayuda a ahorrar megas.
El Festival Gastronómico de la Ciudad volverá a reunir al arte culinario local en Nuestro Mayor Pulmón Verde, con espectáculos musicales, paseo de artesanos, entre otros atractivos.
Falleció ayer lunes 5 de enero en San Carlos Centro a la edad de 92 años la Señora MAGDALENA TERESA ORFORTE VDA. de GORIA "VIVI".
Falleció hoy martes 6 de enero en San Carlos Centro a la edad de 74 años el Señor NORBERTO PEDRO SCHEHTEL.
Chiafredo organiza una nueva edición de “Sunset Entre Cielos” el día sábado 24 de enero, de las 20:00 a las 4:00 horas, en Los Teros ubicado en Ruta Provincial N°6 - KM 38, de la localidad de San Carlos Norte.
El día 7 de Enero a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria -Art. 27 Inc. a) del Reglamento Interno- a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El Intendente Juan José Placenzotti informó en horas de la mañana de este martes que la obra del gasoducto del Área Industrial comenzará en el mes de febrero.
Como vecino de San Carlos Centro, empleado municipal y Concejal electo por el voto popular, considero necesario dirigirme a toda la comunidad para aclarar una situación que me preocupa profundamente y que, lamentablemente, el Departamento Ejecutivo Municipal no quiere explicar con claridad.
La tradición marca el fin de la Navidad con la Epifanía, pero existen alternativas litúrgicas para los “olvidadizos” que extienden el plazo hasta febrero.