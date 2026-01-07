López: conductor profesional dio positivo en control de alcoholemia

En la madrugada de ayer, personal de la Unidad Operativa Regional III (Santa Fe) perteneciente a la Guardia Provincial, realizó un control vehicular sobre Ruta Provincial N° 10, a la altura de la localidad de López, donde detectaron un caso de alcoholemia positiva en un camionero.

Policiales07 de enero de 2026
Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron la marcha de un hombre, oriundo de la localidad de Frontera, que se trasladaba en un camión de transporte de carga de cereales. Al practicarle el correspondiente test de alcoholemia al conductor, el mismo arrojó un resultado de 0,43 g/l, configurando una infracción sancionable conforme a la Ley 13.169/10, artículo 98.

Como consecuencia, los actuantes labraron acta de infracción y procedieron a la retención preventiva de la licencia de conducir y confeccionaron acta de prohibición de circular. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Santa Clara de Buena Vista.

