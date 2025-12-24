Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Miércoles 24 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, el Señor Federico Carlos Pratto.

Necrológicas24 de diciembre de 2025
OSTTA

Sus restos serán velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Miércoles 24 a las 18:00 horas desde la sala hacia el Cementerio Municipal. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

Te puede interesar
OSTTA

Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas19 de diciembre de 2025

Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.

Lo más visto
ScreenHunter_103

Incendio en un domicilio

Policiales24 de diciembre de 2025

Se produjo un incendio en un domicilio de la ciudad de San Carlos Centro, ubicado en Juan de Garay casi 13 de mayo, en horas del mediodía de este miércoles. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Incendio en un domicilio

Incendio en un domicilio

Videos24 de diciembre de 2025

Se produjo un incendio en un domicilio de la ciudad de San Carlos Centro, ubicado en Juan de Garay casi 13 de mayo, en horas del mediodía de este miércoles.