Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 12 de diciembre de 2025 Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.

Incendio en una casa Policiales 14 de diciembre de 2025 Se produjo un incendio en un domicilio ubicado en Pasaje Padre Maxwell y Estanislao López de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Balance económico del gobierno de Javier Milei Política 15 de diciembre de 2025 En Santa Fe cierran 3 empresas y se pierden 20 puestos de trabajo por día.

Conducía alcoholizado Policiales 15 de diciembre de 2025 El domingo por la tarde, un vecino de San Carlos Centro dio aviso a personal policial sobre una colisión a su vehículo que se encontraba estacionado en la vereda del domicilio.

Sábado 17 de enero: Carnaval Sancarlino sobre Calle Rivadavia Locales 16 de diciembre de 2025 Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.

Papá Noel visita San Carlos Sud Locales 16 de diciembre de 2025 El próximo Miércoles 24 de diciembre a partir de las 18,30 h., Papá Noel estará recorriendo las calles de la localidad saludando a todos y regalando presentes.

Diputados distinguieron al equipo de vóley sub14 de Central San Carlos Política 16 de diciembre de 2025 Se entregaron diplomas en reconocimiento a las deportistas y cuerpo técnico que se coronaron campeonas del Sudamericano de Clubes.

La nueva herramienta de Google que ayuda a salvar vidas Tecnología 16 de diciembre de 2025 La compañía lanzará una herramienta llamada "Android Emergency Live Video", que permitirá a operadores del 911 solicitar transmisiones en vivo.

Compactan vehículos del Depósito Judicial de Gessler Policiales 16 de diciembre de 2025 Cerca de la hora 10:00 de este martes comenzó la compactación programada para más de 100 vehículos del Depósito Judicial, ubicado en jurisdicción de Comisaria 10ma de la localidad de Gessler.