Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 87 años, la Señora Elva María Lacuadra viuda de Navarro.

Necrológicas17 de diciembre de 2025
Sus restos serán sepultados hoy en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro partiendo el servicio de la sala a la hora 15:00 (No habrá velatorio). Servicio Sentir Carruajes.

