Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Lunes 10 de Noviembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 65 años, el Señor Cándido Carlos Roberto Sánchez.

Sus restos serán velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y recibirán sepultura mañana Martes 11 de Noviembre partiendo el cortejo fúnebre desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 9:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

