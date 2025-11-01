Aumentan las tarifas de gas y electricidad a partir de noviembre

El Enargas formalizó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas en el Boletín Oficial, y el lunes hará lo propio con la luz. Conocé de cuánto serían las subas promedio.

Nacionales01 de noviembre de 2025
ScreenHunter_060

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) autorizó un incremento promedio a nivel nacional de tarifas de gas del 3,8% en las boletas que recibirán los usuarios residenciales, en función de las revisiones quinquenales de cuadros tarifarios, según consta en una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

Se trata de 20 resoluciones generales, una para cada empresa que actúan en el sector donde se le fija el incremento tarifario para cada caso en particular. 

“Resulta razonable y prudente continuar para el mes de noviembre de 2025 con el sendero de actualización de los precios y tarifas del sector energético”, dice una de las resoluciones de la Secretaría de Energía.

Luego de haber atravesado un período de transición en el marco de la emergencia energética, el gobierno dispuso un plan quinquenal con las empresas en las cuales se actualizan las tarifas y a su vez las firmas del sector comprometen inversiones.

También las fuentes de Energía indicaron que el lunes se van a publicar los nuevos cuadros tarifarios para la electricidad. Aunque adelantaron que las tarifas de luz tendrán un aumento similar al del gas.

Fuente: LT10/ Rosario 3

