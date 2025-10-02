Necrológicas Sentir Carruajes

Te puede interesar

Los feriados trasladables podrán moverse a viernes o lunes Nacionales 28 de agosto de 2025 La medida quedó establecida en un Decreto publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de Javier Milei y de Guillermo Francos.

Murió Alejandra “Locomotora” Oliveras Nacionales 28 de julio de 2025 La exboxeadora falleció este lunes 28 de julio en el hospital Cullen, a los 47 años. El pasado14 de julio había sufrido un ACV isquémico. Desde ese momento se encontraba internada en estado crítico.

Baja de retenciones: “Sentimos que empezaron a escuchar al interior productivo” Nacionales 27 de julio de 2025 El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, afirmó que el anuncio presidencial sobre la reducción de retenciones del 20% definitiva para cereales y oleaginosas, y del 26 % para carne vacuna y aviar, es una buena señal.

Monotributo: cómo será la jubilación por categoría Nacionales 28 de junio de 2025 La jubilación inicial de los monotributistas cambiará según la categoría del régimen simplificado, y tiene coincidencias con la de un empleado. Cuál es el monto del haber al momento del alta del beneficio.

ARCA alertó sobre estafas y cómo hacer para prevenirlas Nacionales 22 de mayo de 2025 Se trata de fraudes telefónicos a titulares con clave fiscal. El ente reveló qué datos intentan robar y cómo actuar para evitar caer en la trampa.