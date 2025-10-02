Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció en Esperanza a los 62 años, el Señor Gustavo Alejandro Lamagni.

Nacionales02 de octubre de 2025
SENTIR

Sus restos son velados en sala 1: Cullen 1425 y serán inuhamdos mañana viernes 3 de octubre a la hora 9:30 en el Cementerio Municipal de Esperanza. Servicio Sentir Carruajes.

