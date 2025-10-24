Las búsquedas de los argentinos en Google en visperas de los comicios

El próximo feriado viene con un fin de semana extra largoNacionales22 de octubre de 2025
Las consultas más repetidas fueron sobre el padrón electoral, la importancia del voto y la pertenencia partidaria de distintos candidatos.Nacionales24 de octubre de 2025
En la previa de las elecciones 2025, los argentinos buscaron en el motor de búsqueda de Google, desde “¿por qué es importante votar?" y “¿qué son las elecciones legislativas?“, hasta preguntas para averiguar qué candidatos se presentan y cuales siguen ejerciendo su cargo: "¿Lilia Lemoine de qué partido es?" o "¿Burlando es candidato de qué partido?". Según un informe de Google Media Alert que reunió los resultados del 13 al 19 de octubre.
En ese período de seis días, “Padrón electoral 2025” fue el término más buscado en relación con los comicios en la Argentina. Entre las preguntas con mayor crecimiento destacaron “¿por qué es importante votar?” y “¿qué son las elecciones legislativas?”, seguidas por “¿cómo saber si estoy afiliado a un partido?” y otras sobre a qué partido pertenecen y dónde se presentan, figuras políticas como Facundo Manes, Fernando Gray, José Luis Espert, Maximiliano Pullaro y Diego Santilli.
Los temas políticos más populares en la Argentina
Además de las consultas sobre candidatos, los argentinos también buscaron información por temáticas que pueden cambiar las intenciones de voto, a tan solo unos pocos días de los comicios. El ranking de las diez palabras más buscadas, según el estudio, estuvo encabezado por: Trabajo, Salario, Jubilación, Educación, Seguridad, Economía, Energía, Deuda, Costo e Inflación.
Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tienen como objetivo la renovación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En esta ocasión, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.
En el Senado, cada provincia elige tres representantes: dos por el partido que obtenga la mayor cantidad de votos y uno por la fuerza que logre el segundo puesto.
Por su parte, en la Cámara de Diputados se utiliza el sistema proporcional D’Hondt, que distribuye las bancas según la población de cada provincia, generando una representación más amplia y diversa en el Congreso.
Será a aquellos que cobran más de 2,4 millones de pesos. Casi 3 millones tienen sus ingresos por encima del máximo fijado para el subsidio. Las escalas.
Falleció en Esperanza a los 62 años, el Señor Gustavo Alejandro Lamagni.
La medida quedó establecida en un Decreto publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de Javier Milei y de Guillermo Francos.
La exboxeadora falleció este lunes 28 de julio en el hospital Cullen, a los 47 años. El pasado14 de julio había sufrido un ACV isquémico. Desde ese momento se encontraba internada en estado crítico.
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, afirmó que el anuncio presidencial sobre la reducción de retenciones del 20% definitiva para cereales y oleaginosas, y del 26 % para carne vacuna y aviar, es una buena señal.
La jubilación inicial de los monotributistas cambiará según la categoría del régimen simplificado, y tiene coincidencias con la de un empleado. Cuál es el monto del haber al momento del alta del beneficio.
Los precios acumularon 43,5% en los últimos 12 meses. El dato mensual coincidió con lo anticipado por varios relevamientos privados
Se buscará la renovación de nueve de las 19 bancas en diputados nacionales. La novedad es el diseño de la boleta única.
Falleció hoy Martes 21 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 67 años, la Señora Liliana Noemí García de Gribaudo.
Para celebrar el mes de los adultos mayores, la Comuna de San Carlos Sud llevó adelante un taller “Siendo con + Sentido”, en el que juntos se disfrutó de un espacio de recreación y reflexión, permitiendo revalorar sus derechos como personas activas en la sociedad.
La Comuna de San Carlos Sud participó de una jornada en la ciudad de Santa Fe, en el marco del Programa Provincial “Santa Fe Nutre” que busca abordar la problemática de la vulnerabilidad alimentaria a través de un enfoque integral que combina la provisión de alimentos con iniciativas de soberanía y educación alimentaria.
Del total, 392 fueron aves, 61 mamíferos y 7 reptiles. En todos los casos, fueron recuperados de situaciones de mascotismo, tráfico ilegal o tenencia indebida.
Milei hará su acto de clausura en el Parque España. Pullaro en el Bioceres Arena. Tepp con su última asamblea ciudadana.
Con una gran convocatoria y éxito organizativo, se llevó a cabo la 16ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos. En esta edición participaron 230 equipos, sumando casi 4.000 jugadores que disputaron un total de 540 partidos distribuidos en 13 canchas.
Cuatro jugadoras del Club A Argentino — Camila Wlaker, Olivia Vignolo, Narela López y Lucía Gutierrez— fueron citadas para conformar el plantel que representará a la Liga Esperancina de Fútbol en el Encuentro de Selectivos Sub 12 que se llevará a cabo en la ciudad de Rafaela el próximo sábado 25 de octubre.
Los datos surgen de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación. En la provincia hay 2 mil empresas menos que en diciembre de 2023. “La economía entró definitivamente en una etapa recesiva. El pais que propone Milei destruye pymes y precariza trabajadores”, dijo el diputado provincial, Joaquín Blanco.
Falleció hoy a la edad de 86 años, la Señora Rosa Elena Levrino viuda de Saucedo.