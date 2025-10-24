Las búsquedas de los argentinos en Google en visperas de los comicios

Las consultas más repetidas fueron sobre el padrón electoral, la importancia del voto y la pertenencia partidaria de distintos candidatos.

Nacionales24 de octubre de 2025
ScreenHunter_019

En la previa de las elecciones 2025, los argentinos buscaron en el motor de búsqueda de Google, desde “¿por qué es importante votar?" y “¿qué son las elecciones legislativas?“, hasta preguntas para averiguar qué candidatos se presentan y cuales siguen ejerciendo su cargo: "¿Lilia Lemoine de qué partido es?" o "¿Burlando es candidato de qué partido?". Según un informe de Google Media Alert que reunió los resultados del 13 al 19 de octubre.

En ese período de seis días, “Padrón electoral 2025” fue el término más buscado en relación con los comicios en la Argentina. Entre las preguntas con mayor crecimiento destacaron “¿por qué es importante votar?” y “¿qué son las elecciones legislativas?”, seguidas por “¿cómo saber si estoy afiliado a un partido?” y otras sobre a qué partido pertenecen y dónde se presentan, figuras políticas como Facundo Manes, Fernando Gray, José Luis Espert, Maximiliano Pullaro y Diego Santilli.

Los temas políticos más populares en la Argentina

Además de las consultas sobre candidatos, los argentinos también buscaron información por temáticas que pueden cambiar las intenciones de voto, a tan solo unos pocos días de los comicios. El ranking de las diez palabras más buscadas, según el estudio, estuvo encabezado por: Trabajo, Salario, Jubilación, Educación, Seguridad, Economía, Energía, Deuda, Costo e Inflación.

Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tienen como objetivo la renovación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En esta ocasión, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

En el Senado, cada provincia elige tres representantes: dos por el partido que obtenga la mayor cantidad de votos y uno por la fuerza que logre el segundo puesto.

Por su parte, en la Cámara de Diputados se utiliza el sistema proporcional D’Hondt, que distribuye las bancas según la población de cada provincia, generando una representación más amplia y diversa en el Congreso.

Fuente: Ámbito


 

Te puede interesar
ScreenHunter_124

Murió Alejandra “Locomotora” Oliveras

Nacionales28 de julio de 2025

La exboxeadora falleció este lunes 28 de julio en el hospital Cullen, a los 47 años. El pasado14 de julio había sufrido un ACV isquémico. Desde ese momento se encontraba internada en estado crítico.

Lo más visto
ScreenHunter_123

San Carlos Sud: Se realizó el Taller “Siendo con + Sentido”

Locales22 de octubre de 2025

Para celebrar el mes de los adultos mayores, la Comuna de San Carlos Sud llevó adelante un taller “Siendo con + Sentido”, en el que juntos se disfrutó de un espacio de recreación y reflexión, permitiendo revalorar sus derechos como personas activas en la sociedad.

ScreenHunter_127

San Carlos Sud presente en el Programa “Santa Fe Nutre”

Locales23 de octubre de 2025

La Comuna de San Carlos Sud participó de una jornada en la ciudad de Santa Fe, en el marco del Programa Provincial “Santa Fe Nutre” que busca abordar la problemática de la vulnerabilidad alimentaria a través de un enfoque integral que combina la provisión de alimentos con iniciativas de soberanía y educación alimentaria.

ScreenHunter_134

En Santa Fe cierran tres empresas y media por día

Política23 de octubre de 2025

Los datos surgen de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación. En la provincia hay 2 mil empresas menos que en diciembre de 2023. “La economía entró definitivamente en una etapa recesiva. El pais que propone Milei destruye pymes y precariza trabajadores”, dijo el diputado provincial, Joaquín Blanco.