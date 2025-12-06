¡Esta Navidad, celebrá con Tarjeta Central!

Locales05 de diciembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita al Acto de Habilitación de las Obras de Remodelación y Puesta en Valor de las Nuevas Dependencias Municipales de la Peña del Tango “Ronald Valentino”.
Locales05 de diciembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de los Talleres de Danzas Folclóricas, Zumba y Cumbia que se dictan de manera gratuita durante todo el año en el Centro Municipal de Actividades Culturales y Centro Comunitario “Barrio Oeste”, invita a participar de la 5° Edición del “BAILA SAN CARLOS”, evento que reunirá diversos géneros musicales a través de la danza y el movimiento en una tarde a puro ritmo y alegría.
Policiales03 de diciembre de 2025
Un exjefe de la ex Brigada Operativa Departamental de Las Colonias recibió 4 años y 10 meses de prisión. Usaban el patrullero para trasladar droga, dinero y recorrer bunkers.
Política03 de diciembre de 2025
El día 4 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Tecnología03 de diciembre de 2025
La plataforma presentó su clásico informe con las canciones, artistas y pódcast más escuchados, así como las estadísticas globales del último año.
Tecnología03 de diciembre de 2025
La plataforma de video ofrecerá a los usuarios un recap de los contenidos más vistos durante el año. Además, dividirá en "personalidades" a cada internauta, según sus preferencias de entretenimiento.
Provinciales04 de diciembre de 2025
El Gobierno Provincial lanzó una estrategia innovadora que combina una serie animada y un álbum de figuritas para motivar que chicos y chicas completen sus esquemas de vacunación. El material se distribuirá en febrero en todas las escuelas públicas y privadas, y centros de salud para recuperar coberturas históricas.
Interés General05 de diciembre de 2025
Un informe privado reveló que el 74% de los consumidores planifica sus compras navideñas según promociones y rebajas. Crecen la financiación con tarjeta, los aumentos en decoración y alimentos típicos, y se registran fuertes diferencias de precios entre productos nacionales e importados.
Necrológicas05 de diciembre de 2025
Falleció en San Carlos Centro a la edad de 70 años, el Señor Roberto Daniel Alberto.
Locales06 de diciembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la Inauguración de las Obras de Reparación y Puesta en Valor de la Fuente de Agua de Plaza San Martín, ejecutadas con recursos propios del Municipio.