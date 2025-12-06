¡Esta Navidad, celebrá con Tarjeta Central!

La promoción vigente desde el 9/12 hasta el 25/12 inclusive. Válida para todos los rubros, excepto establecimientos de venta de combustibles en todas sus formas. Monto máximo por cuenta titular de $500.000.

***Promoción no acumulable ni combinable con otras promociones.

** *TNA 0%, CFT 0%

Y quienes abonen sus compras con QR, ya sea con débito en cuenta o Tarjeta Central, estarán participando de un increíble sorteo: ¡Ganate el mayor valor de lo que compraste!

Más veces lo usas, más chances tenés de ganar.

Cada compra suma una chance de ganar la devolución del consumo de mayor valor durante la promoción, y el comercio también se lleva la mitad de tu compra.

1°: Devolución máxima $100.000

2°: Devolución máxima $70.000

3°: Devolución máxima $50.000

¡Bajate la app y empezá a gozar todos los beneficios!

** Participan todos los comercios sin restricciones máximas de consumo.