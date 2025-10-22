El próximo feriado viene con un fin de semana extra largo

El año avanza a paso firme, pero todavía nos guarda sorpresas para planificar una escapada, disfrutar de un merecido descanso o, simplemente, desconectar de la rutina.

Los feriados que se avecinan ofrecen la excusa perfecta para armar las valijas y explorar nuevos destinos sin tener que esperar a las vacaciones de verano.

A continuación, te contamos cuáles son las fechas clave que tenés que agendar para aprovechar al máximo los últimos meses del año.

Puentes de noviembre: el mes con doble oportunidad

Noviembre se presenta como el mes con más chances para armar un viaje.

El viernes 21 de noviembre se suma como día no laborable con fines turísticos, creando un puente ideal para sumarse al feriado del lunes 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.

¡Cuatro días consecutivos para olvidarse de todo! Este es el momento perfecto para explorar un destino un poco más alejado o, incluso, aventurarse en una travesía en la que se combine relax y aventura.

Diciembre: un cierre de año para celebrar

El último mes del año no se queda atrás y nos regala dos fechas clave para despedir el 2025.

El lunes 8 de diciembre, feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de María, es una fecha que cae perfecta para un último viaje antes de la vorágine de las fiestas.

O, si el plan es más tranquilo, una escapada a una cabaña en la montaña puede ser la opción más atractiva. Finalmente, el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, será la fecha ideal para un reencuentro en familia. LT10