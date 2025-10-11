ANSES elimina la asignación familiar: a quiénes afecta

Necrológicas Sentir CarruajesNacionales02 de octubre de 2025
Falleció en Esperanza a los 62 años, el Señor Gustavo Alejandro Lamagni.
Será a aquellos que cobran más de 2,4 millones de pesos. Casi 3 millones tienen sus ingresos por encima del máximo fijado para el subsidio. Las escalas.Nacionales11 de octubre de 2025
La actualización periódica para que las asignaciones familiares acompañen en este mes las variaciones salariales deja afuera de la percepción del subsidio al 22% de los remunerados en blanco, en general clasificados por las pirámides socioeconómicas como de clase alta y media alta.
Los cargos directivos y de supervisión, ciertos puestos gerenciales, especializados en informática, marketing y gran parte del escalafón bancario y de fintech no sólo con el ajuste de setiembre estarán al margen de que les liquiden los $14.223 por cónyuge, $12.340 por hijo, o $68.341 nacimiento, $408.616 por adopción y $102.330 por matrimonio que regirán desde este mes, sino que también les retendrán impuesto a las ganancias.
Para acceder a una asignación familiar en la liquidación de sueldos de octubre, el ingreso máximo individual permitido fue fijado en $2.403.613 brutos, mientras que el tope total del grupo familiar se fijó en $4.807.226, según la Resolución 318/25 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
De todos modos, el atraso salarial acumulado en el año, llegado julio, ubicó la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en $1.510.680,81, casi en línea con la pretensión transmitida en la encuesta con la que se elaboró el último Index del Mercado Laboral de la consultora Bumeran.
Pero por debajo del límite establecido en octubre para cobrar las asignaciones familiares, inclusive si se tomase un 5% promedio para el incremento trimestral pactado, se agregarían $75 mil en números redondos., ubicándolo en casi $ 1.600.000.
Frontera salarial
ANSES aclaró que, en caso de que uno de los integrantes del hogar supere el límite individual o el total conjunto exceda el monto establecido, el grupo pierde el derecho a cobrar estas prestaciones.
Las personas que deseen verificar si cumplen con los requisitos pueden consultar en el sitio oficial de la ANSES. Allí, con el número de CUIL y algunos datos personales, es posible conocer si la prestación está activa y cuándo corresponde el próximo pago.
Para crear la Clave de la Seguridad Social de la ANSES se deben seguir los siguientes pasos:
Ingresar a la página de la ANSES
Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
Hacer clic en el botón “Consulta”
Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión).
Los montos actualizados para octubre son:
Asignación Familiar por Hijo:
Hasta $907.793 → $58.631
De $907.793,01 a $1.331.368 → $39.548
De $1.331.368,01 a $1.537.111 → $23.920
De $1.537.111,01 a $4.807.226 → $12.340
Hijo con discapacidad:
Hasta $907.793 → $190.902
De $907.793,01 a $1.331.368 → $135.050
Más de $1.331.368 → $85.234
Asignación por cónyuge:
$14.223 (siempre que no se supere el tope general).
Asignación por maternidad:
el monto se calcula según el salario bruto de la trabajadora y no está sujeto a límites del grupo familiar.
Asignaciones por nacimiento, adopción o matrimonio:
Nacimiento: $68.341
Adopción: $408.616
Matrimonio: $102.330
Asignación prenatal:
sigue los mismos valores y tramos que la Asignación Familiar por Hijo.
Asalariados registrados
Según datos oficiales, a mayo hay 10,110 millones de trabajadores asalariados registrados (que incluyen sector privado, sector público y trabajo en casas particulares) y 3,101 millones de trabajadores independientes registrados (monotributistas y autónomos), según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En total, suman unos 13,211 millones de trabajadores registrados, que si se encuentran dentro de los límites salariales estipulados están en condiciones de cobrar las asignaciones familiares.
Fuente: LT10-NA
