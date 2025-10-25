Paso a paso: cómo votar con la Boleta Única de Papel

La Boleta Única de Papel no es un instrumento novedoso para los santafesinos: Santa Fe la utiliza desde 2011 en elecciones provinciales y municipales, convirtiéndose en la primera jurisdicción del país en adoptarla. Esa experiencia —luego replicada en Córdoba y Mendoza— consolidó un modelo orientado a reducir la manipulación de boletas, evitar su faltante y mejorar la transparencia del proceso.



En estas elecciones nacionales, la Boleta Única de Papel reemplaza al sistema tradicional de boletas partidarias: en una sola hoja aparecen todas las fuerzas políticas y sus listas para cada categoría, con un casillero para marcar la opción preferida. El votante ya no encontrará fajos de boletas en el cuarto oscuro, sino que recibirá una única hoja habilitada por la autoridad de mesa.



Cómo se vota, paso a paso

1)El elector se presenta con DNI, la autoridad verifica el padrón y entrega la boleta única y una birome.

2) En la cabina, el votante puede optar por dos modalidades:

+ Marcar una sola opción que implique votar lista completa.

+ Seleccionar candidatos por categoría marcando casilleros individuales. La marca debe hacerse con cruz o tilde dentro del casillero correspondiente.

3) La marca debe hacerse con cruz o tilde dentro del casillero correspondiente.



4) La boleta se dobla según la indicación y se deposita en la urna.



Qué tener en cuenta

+ Para que la categoría sea válida debe marcarse solo una opción por rubro.

+ Marcar dos casilleros en una misma categoría, tachar o escribir puede generar voto nulo.

+ Solo se utiliza la birome provista por la autoridad electoral.

+ No es obligatorio marcar todas las categorías: el voto puede ser parcial.

Dudas frecuentes y errores comunes



¿Puedo usar mi propio Bolígrafo? No: se debe utilizar la birome provista por la autoridad electoral; así se evita que aparezcan marcas distintas que permitan individualizar votos.

¿Qué pasa si tacho a un candidato? Según los criterios vigentes, tildar, tachar o hacer marcas adicionales puede invalidar el voto en esa categoría; si dudás, consultá con la autoridad de mesa antes de salir de la cabina.

¿Sigue existiendo el “cuarto oscuro” con múltiples boletas? La BUP cambia la dinámica dentro de los centros de votación: ya no habrá fajo de boletas para elegir, sino una boleta única por elector, lo que modifica la organización del espacio.

Por qué la BUP



La BUP busca reducir el robo o falta de boletas partidarias, simplificar la impresión y logística, y agilizar el recuento, además de procurar mayor transparencia en el acto de votación. El talón troquelado permite control de distribución sin vulnerar el secreto.

Fuente: LT10











