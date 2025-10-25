Paso a paso: cómo votar con la Boleta Única de Papel

Las búsquedas de los argentinos en Google en visperas de los comiciosNacionales24 de octubre de 2025
Las consultas más repetidas fueron sobre el padrón electoral, la importancia del voto y la pertenencia partidaria de distintos candidatos.
Por primera vez a nivel nacional se usará la Boleta Única de Papel (BUP). Te explicamos, paso a paso, qué recibirás en la mesa, cómo marcar la opción que quieras y qué precauciones tomá para que tu voto sea válido.Nacionales25 de octubre de 2025
La Boleta Única de Papel no es un instrumento novedoso para los santafesinos: Santa Fe la utiliza desde 2011 en elecciones provinciales y municipales, convirtiéndose en la primera jurisdicción del país en adoptarla. Esa experiencia —luego replicada en Córdoba y Mendoza— consolidó un modelo orientado a reducir la manipulación de boletas, evitar su faltante y mejorar la transparencia del proceso.
En estas elecciones nacionales, la Boleta Única de Papel reemplaza al sistema tradicional de boletas partidarias: en una sola hoja aparecen todas las fuerzas políticas y sus listas para cada categoría, con un casillero para marcar la opción preferida. El votante ya no encontrará fajos de boletas en el cuarto oscuro, sino que recibirá una única hoja habilitada por la autoridad de mesa.
Cómo se vota, paso a paso
1)El elector se presenta con DNI, la autoridad verifica el padrón y entrega la boleta única y una birome.
2) En la cabina, el votante puede optar por dos modalidades:
+ Marcar una sola opción que implique votar lista completa.
+ Seleccionar candidatos por categoría marcando casilleros individuales. La marca debe hacerse con cruz o tilde dentro del casillero correspondiente.
3) La marca debe hacerse con cruz o tilde dentro del casillero correspondiente.
4) La boleta se dobla según la indicación y se deposita en la urna.
Qué tener en cuenta
+ Para que la categoría sea válida debe marcarse solo una opción por rubro.
+ Marcar dos casilleros en una misma categoría, tachar o escribir puede generar voto nulo.
+ Solo se utiliza la birome provista por la autoridad electoral.
+ No es obligatorio marcar todas las categorías: el voto puede ser parcial.
Dudas frecuentes y errores comunes
¿Puedo usar mi propio Bolígrafo? No: se debe utilizar la birome provista por la autoridad electoral; así se evita que aparezcan marcas distintas que permitan individualizar votos.
¿Qué pasa si tacho a un candidato? Según los criterios vigentes, tildar, tachar o hacer marcas adicionales puede invalidar el voto en esa categoría; si dudás, consultá con la autoridad de mesa antes de salir de la cabina.
¿Sigue existiendo el “cuarto oscuro” con múltiples boletas? La BUP cambia la dinámica dentro de los centros de votación: ya no habrá fajo de boletas para elegir, sino una boleta única por elector, lo que modifica la organización del espacio.
Por qué la BUP
La BUP busca reducir el robo o falta de boletas partidarias, simplificar la impresión y logística, y agilizar el recuento, además de procurar mayor transparencia en el acto de votación. El talón troquelado permite control de distribución sin vulnerar el secreto.
Fuente: LT10
Las consultas más repetidas fueron sobre el padrón electoral, la importancia del voto y la pertenencia partidaria de distintos candidatos.
El año avanza a paso firme, pero todavía nos guarda sorpresas para disfrutar de un merecido descanso o, simplemente, desconectar de la rutina.
Será a aquellos que cobran más de 2,4 millones de pesos. Casi 3 millones tienen sus ingresos por encima del máximo fijado para el subsidio. Las escalas.
Falleció en Esperanza a los 62 años, el Señor Gustavo Alejandro Lamagni.
La medida quedó establecida en un Decreto publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma de Javier Milei y de Guillermo Francos.
La exboxeadora falleció este lunes 28 de julio en el hospital Cullen, a los 47 años. El pasado14 de julio había sufrido un ACV isquémico. Desde ese momento se encontraba internada en estado crítico.
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, afirmó que el anuncio presidencial sobre la reducción de retenciones del 20% definitiva para cereales y oleaginosas, y del 26 % para carne vacuna y aviar, es una buena señal.
La jubilación inicial de los monotributistas cambiará según la categoría del régimen simplificado, y tiene coincidencias con la de un empleado. Cuál es el monto del haber al momento del alta del beneficio.
Se buscará la renovación de nueve de las 19 bancas en diputados nacionales. La novedad es el diseño de la boleta única.
Falleció hoy Martes 21 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 67 años, la Señora Liliana Noemí García de Gribaudo.
Para celebrar el mes de los adultos mayores, la Comuna de San Carlos Sud llevó adelante un taller “Siendo con + Sentido”, en el que juntos se disfrutó de un espacio de recreación y reflexión, permitiendo revalorar sus derechos como personas activas en la sociedad.
Milei hará su acto de clausura en el Parque España. Pullaro en el Bioceres Arena. Tepp con su última asamblea ciudadana.
Con una gran convocatoria y éxito organizativo, se llevó a cabo la 16ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil Argentinito de San Carlos. En esta edición participaron 230 equipos, sumando casi 4.000 jugadores que disputaron un total de 540 partidos distribuidos en 13 canchas.
Falleció hoy a la edad de 86 años, la Señora Rosa Elena Levrino viuda de Saucedo.
Con el acompañamiento de la Diputada Provincial Jimena Senn y la Ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, el Club Deportivo Unión Progresista recibió un aporte económico en el marco del Programa “Aportes al Deporte Comunitario”.
Las consultas más repetidas fueron sobre el padrón electoral, la importancia del voto y la pertenencia partidaria de distintos candidatos.
El domingo 26 de octubre, los santafesinos elegirán diputados nacionales. Te explicamos cómo verificar el padrón.
Luego del anuncio de la empresa de Sam Altman, el desarrollador Windows busca competir en el mercado de los buscadores. Así, relanzará su proyecto basado en su IA, Copilot.