Seis de cada diez argentinos declara dificultades para llegar a fin de mes

El principal desafío para el consumidor LATAM es económico: 4 de cada 10 latinoamericanos (43%) declara tener dificultades para llegar a fin de mes, proporción que alcanza un significativo 57% en Argentina, mientras que en México se sitúa en un 33%.

Son conclusiones que se extraen de algunos de los principales insights de la última edición del Ipsos Talk LATAM 2025, donde fue presentado un profundo análisis sobre las tendencias que definirán al consumidor latinoamericano para 2026.

El relevamiento estuvo a cargo de Maria del Rosario Espinosa – Chief Client Officer – Ipsos Argentina, Marilina Socolovsky – Client Officer – Ipsos Argentina y Martin Tanzariello – Marketing & Communications Manager – Ipsos Argentina.

Desde diferentes investigaciones, el análisis revela un escenario complejo, lleno de tensiones y contrasentidos, donde la dificultad económica convive con una esperanza sostenida en un futuro mejor.

La crisis va más allá de lo financiero; se registra también una crisis de confianza.

El 60% en la región siente que su sociedad "está rota" y la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones, especialmente en países como Perú y Brasil.

Escenario dividido

En un escenario se vive desigual y dividido, el consumidor latinoamericano busca refugio y propósito.

9 de cada 10 latinos (90%) declara que el mundo está cambiando demasiado rápido, lo que conecta con la nostalgia por el pasado y un anhelo de simplicidad.

Esta sensación se traduce en una expectativa hacia las empresas: 8 de cada 10 consumidores de la región (82%) creen que una marca puede apoyar una buena causa y ganar dinero al mismo tiempo.

A pesar de este panorama de desafíos, la característica más definitoria del consumidor latinoamericano es su optimismo. 8 de cada 10 latinos (84%) es optimista de que 2026 será un mejor año que 2025. Este es el motor de resiliencia en la región.

Buenas noticias

El último informe del Índice Global de Confianza del Consumidor de Ipsos trajo buenas noticias para el mercado argentino.

En noviembre de 2025, Argentina registró un aumento de +6.5 puntos en su índice de confianza en comparación con el mes anterior, alcanzando los 46.9 puntos.

Este crecimiento no sólo es el más alto entre los 30 países medidos a nivel global, sino que habla del brote de optimismo en el sentimiento del consumidor.

A corto plazo sugiere que los consumidores argentinos están comenzando a percibir un horizonte más despejado.

A pesar de este salto significativo, el nivel de confianza de 46.9 puntos sigue posicionando a Argentina en el extremo inferior de la tabla en América Latina.

Nos encontramos por debajo de líderes regionales como Brasil (52.8 puntos), México (51.7 puntos) y Colombia (49.4 puntos).

Nuestro país se encuentra al mismo nivel que Perú (46.9 puntos) y sólo supera a Chile (43.7 puntos), lo que demuestra que la base de la confianza aún es baja en comparación con los países de la región.

Este repunte de +6.5 puntos para Argentina, es una señal de que algo está cambiando en la percepción de los consumidores.

La pregunta ya no es si el consumidor está cambiando, sino quién sabrá interpretar y capitalizar este cambio.

En síntesis, se habla de un Consumidor LATAM 2026 que se mantiene esperanzado y busca activamente marcas que le ofrezcan valor, propósito y confianza… además de producto.