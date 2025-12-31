Seis de cada diez argentinos declara dificultades para llegar a fin de mes

El Gobierno oficializó los feriados no laborables de 2026: ¿cuáles son?Nacionales26 de diciembre de 2025
Los mismos están destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes.
El escenario se presenta complejo, lleno de tensiones y contrasentidos, donde la dificultad económica convive con una esperanza sostenida en un futuro mejor.Nacionales31 de diciembre de 2025
El principal desafío para el consumidor LATAM es económico: 4 de cada 10 latinoamericanos (43%) declara tener dificultades para llegar a fin de mes, proporción que alcanza un significativo 57% en Argentina, mientras que en México se sitúa en un 33%.
Son conclusiones que se extraen de algunos de los principales insights de la última edición del Ipsos Talk LATAM 2025, donde fue presentado un profundo análisis sobre las tendencias que definirán al consumidor latinoamericano para 2026.
El relevamiento estuvo a cargo de Maria del Rosario Espinosa – Chief Client Officer – Ipsos Argentina, Marilina Socolovsky – Client Officer – Ipsos Argentina y Martin Tanzariello – Marketing & Communications Manager – Ipsos Argentina.
Desde diferentes investigaciones, el análisis revela un escenario complejo, lleno de tensiones y contrasentidos, donde la dificultad económica convive con una esperanza sostenida en un futuro mejor.
La crisis va más allá de lo financiero; se registra también una crisis de confianza.
El 60% en la región siente que su sociedad "está rota" y la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones, especialmente en países como Perú y Brasil.
Escenario dividido
En un escenario se vive desigual y dividido, el consumidor latinoamericano busca refugio y propósito.
9 de cada 10 latinos (90%) declara que el mundo está cambiando demasiado rápido, lo que conecta con la nostalgia por el pasado y un anhelo de simplicidad.
Esta sensación se traduce en una expectativa hacia las empresas: 8 de cada 10 consumidores de la región (82%) creen que una marca puede apoyar una buena causa y ganar dinero al mismo tiempo.
A pesar de este panorama de desafíos, la característica más definitoria del consumidor latinoamericano es su optimismo. 8 de cada 10 latinos (84%) es optimista de que 2026 será un mejor año que 2025. Este es el motor de resiliencia en la región.
Buenas noticias
El último informe del Índice Global de Confianza del Consumidor de Ipsos trajo buenas noticias para el mercado argentino.
En noviembre de 2025, Argentina registró un aumento de +6.5 puntos en su índice de confianza en comparación con el mes anterior, alcanzando los 46.9 puntos.
Este crecimiento no sólo es el más alto entre los 30 países medidos a nivel global, sino que habla del brote de optimismo en el sentimiento del consumidor.
A corto plazo sugiere que los consumidores argentinos están comenzando a percibir un horizonte más despejado.
A pesar de este salto significativo, el nivel de confianza de 46.9 puntos sigue posicionando a Argentina en el extremo inferior de la tabla en América Latina.
Nos encontramos por debajo de líderes regionales como Brasil (52.8 puntos), México (51.7 puntos) y Colombia (49.4 puntos).
Nuestro país se encuentra al mismo nivel que Perú (46.9 puntos) y sólo supera a Chile (43.7 puntos), lo que demuestra que la base de la confianza aún es baja en comparación con los países de la región.
Este repunte de +6.5 puntos para Argentina, es una señal de que algo está cambiando en la percepción de los consumidores.
La pregunta ya no es si el consumidor está cambiando, sino quién sabrá interpretar y capitalizar este cambio.
En síntesis, se habla de un Consumidor LATAM 2026 que se mantiene esperanzado y busca activamente marcas que le ofrezcan valor, propósito y confianza… además de producto.
Los mismos están destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes.
En promedio, cada cliente adeuda $5,6 millones entre entidades financieras y el resto de las billeteras. Con datos actualizados a julio, el total de personas que contrajeron deudas se ubica en 6.200.000.
El Enargas formalizó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas en el Boletín Oficial, y el lunes hará lo propio con la luz. Conocé de cuánto serían las subas promedio.
Este domingo 26 de octubre se votaron 127 diputados y 24 senadores nacionales. Cuántos votos obtuvo cada fuerza política
Por primera vez a nivel nacional se usará la Boleta Única de Papel (BUP). Te explicamos, paso a paso, qué recibirás en la mesa, cómo marcar la opción que quieras y qué precauciones tomá para que tu voto sea válido.
Las consultas más repetidas fueron sobre el padrón electoral, la importancia del voto y la pertenencia partidaria de distintos candidatos.
El año avanza a paso firme, pero todavía nos guarda sorpresas para disfrutar de un merecido descanso o, simplemente, desconectar de la rutina.
Será a aquellos que cobran más de 2,4 millones de pesos. Casi 3 millones tienen sus ingresos por encima del máximo fijado para el subsidio. Las escalas.
Un hombre de 48 años fue aprehendido el domingo por la mañana dentro de un predio en Colonia San José.
El Club Atlético Argentino invita a toda la comunidad a disfrutar de una nueva edición de su tradicional Fiesta de la Cerveza, que se llevará a cabo el sábado 10 y domingo 11 de enero en el Complejo Polideportivo del club, ubicado en el Acceso Norte de San Carlos Centro.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO brinda algunos consejos a la comunidad con motivo de las actuales jornadas de extremas temperaturas ambiente.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que, con motivo de la celebración del Año Nuevo, ESTE JUEVES 1° DE ENERO, NO HABRÁ RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE RESIDUOS.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir a los REYES MAGOS que recorrerán las calles y espacios públicos de la ciudad, el LUNES 5 DE ENERO a partir de las 18 hs.
La inestabilidad podría llegar hacia la tarde noche del 1 de enero. Mirá lo que dice el pronóstico extendido.
El escenario se presenta complejo, lleno de tensiones y contrasentidos, donde la dificultad económica convive con una esperanza sostenida en un futuro mejor.
Trap, pop urbano y colaboraciones explosivas marcaron el año musical en Spotify.
Falleció hoy Miércoles 31 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 87 años, el Señor Donaldo Alfredo Imsand.
En la tarde noche de ayer un hombre de 75 años fue aprehendido en San Jerónimo Norte quien habría agredido y amenazado a su vecino con un arma de fuego.