Cómo Google apuesta todo para dominar la infraestructura de la inteligencia artificial
La empresa matriz Alphabet lanzó una emisión récord de deuda a 100 años para financiar el mayor salto de capacidad en su historia: busca duplicar su infraestructura de inteligencia artificial, apostando a liderar el control de los chips y los centros de datosTecnología13 de febrero de 2026
Quien controle la infraestructura física de la inteligencia artificial —desde los chips hasta los centros de datos— dominará la economía de las próximas décadas. Alphabet, matriz de Google, acaba de lanzar una emisión récord de deuda por USD 20.000 millones, con un bono a 100 años en libras esterlinas por 1.000 millones de libras (USD 1.370 millones) a una tasa del 6,125 %. El objetivo es claro: financiar la mayor expansión de infraestructura en su historia y duplicar la capacidad de sus servicios de inteligencia artificial y nube cada seis meses.
La demanda fue abrumadora: el tramo a 100 años recibió órdenes por 10.000 millones de libras, impulsadas por fondos de pensiones y aseguradoras interesados en activos de largo plazo. Según CNBC y Forbes, la operación incluyó deuda en dólares, libras y francos suizos, y marca un hito inusual en el sector: no se veía un bono así en tecnología desde Motorola en 1997.
Alphabet invertirá los fondos para duplicar en tiempo récord la capacidad de procesamiento y almacenamiento de Google, respondiendo al crecimiento explosivo de servicios como Gemini y su nube. Para 2026, planea desembolsar USD 185.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial, el doble que el año anterior. Su estrategia es asegurar hoy el coste del financiamiento y construir los centros de datos que serán la base de la economía digital del siglo XXI.
Aunque cuenta con más de USD 120.000 millones en efectivo, Alphabet opta por preservar liquidez, aprovechar tasas favorables y proteger su flujo de caja frente a estos enormes desembolsos. Para expertos citados por Forbes y CNBC, los bonos a 100 años minimizan el riesgo de refinanciación y garantizan recursos alineados con los plazos de los fondos de pensiones, aunque advierten sobre los riesgos de compromisos tan largos en un sector tan cambiante.
El mercado percibe a Google como un “crédito cuasi soberano”, confiando en su liderazgo generacional. Otras tecnológicas siguen la misma ruta: solo en 2025, Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet y Oracle sumarán USD 121.000 millones en deuda para centros de datos. Sin embargo, analistas como Bill Blain, de Windshift Capital, advierten sobre una posible burbuja, con inversiones motivadas por exceso de dinero barato y la urgencia de construir infraestructura sin medir todos los riesgos.
La jugada de Alphabet es un test para el apetito inversor por estrategias que priorizan la visión a largo plazo sobre el retorno inmediato. Para sus defensores, representa el desarrollo de la infraestructura crítica que sustentará la próxima economía digital; para los críticos, es una advertencia sobre el peligro de ignorar lecciones del pasado.
Google modificó su estrategia y liberó funciones de inteligencia artificial que hasta ahora estaban reservadas a planes pagos.
Meta anunció que en los próximos meses comenzará a ofrecer suscripciones premium en Instagram, Facebook y WhatsApp, brindando acceso a funciones exclusivas y mayor control sobre la interacción de los usuarios.
Se trata de una nueva mecánica que busca estimar la edad de los usuarios para restringir determinado tipo de contenido en casos específicos.
OpenAI busca que se aumente el uso global de la IA en actividades cotidianasTecnología22 de enero de 2026
La empresa detrás de ChatGPT busca que su empresa llegue a más países que hoy están "rezagados" en la adopción de este tecnología. La próxima semana, presentarán los resultados de su programa.
Las consolas que están transformando el entretenimientoTecnología19 de enero de 2026
El entretenimiento digital vive una etapa de transformación profunda impulsada por el avance del hardware, la conectividad y los servicios en línea. Las consolas dejaron de ser simples dispositivos para jugar y se convirtieron en centros multimedia capaces de ofrecer experiencias inmersivas, sociales y narrativas cada vez más complejas.
Aunque la aplicación de Meta no cuenta con este espacio específicamente, en ciertos casos puede resultar útil recurrir a la copia de seguridad, ya que allí puede que todavía se encuentren los mensajes perdidos.
Cómo usar Google Maps sin internet cuando vas manejandoTecnología13 de enero de 2026
Con unos pocos pasos se puede dejar Google Maps sin conexión y navegar aunque te quedes sin datos
Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas07 de febrero de 2026
Falleció hoy en San Carlos Centro, el Señor Bernabé Horacio Roble.
El Padre Ariel Beruto será trasladado a San JorgeLocales10 de febrero de 2026
En el mes de febrero de 2020 se celebró la santa misa de toma de posesión del Padre Ariel Beruto en la Parroquia San Carlos Borromeo, de la ciudad de San Carlos Centro.
Robaron dinero en una LoteríaPoliciales11 de febrero de 2026
El hecho se perpetuó en la madrugada de este martes en una Lotería, ubicada en San Martín 448 de San Carlos Sud. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
San Carlos Sud honró a su Santa Patrona Nuestra Señora de LourdesVideos11 de febrero de 2026
En horas de la noche de este miércoles los feligreses se reunieron para honrar a la Santa Patrona de San Carlos Sud, Nuestra Señora de Lourdes.
Matilde: Fuerte colisión entre dos autos en la Ruta 36-SPoliciales12 de febrero de 2026
Cerca de la hora 6:30 de este jueves se produjo un accidente de tránsito en Ruta 36-S, jurisdicción Matilde. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
La Presidenta Comunal Nazarena Paschetta se reunió con el equipo de la Universidad Siglo 21Locales12 de febrero de 2026
La Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta mantuvo una reunión muy productiva con el equipo de la Universidad Siglo 21, con el objetivo de generar oportunidades concretas para la comunidad.
El Padre Adalberto Lovato será el nuevo Párroco de San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Carlos SudLocales12 de febrero de 2026
El Padre Adalberto Lovato tiene 57 años, nació en Llambí Campbell, y se hará cargo de las comunidades de San Carlos Centro, San Carlos Norte y San Carlos Sud.
Clara García fue reelecta presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa FePolítica13 de febrero de 2026
“Este año tenemos el desafío de darle cuerpo a la nueva Constitución con el tratamiento de leyes que deben ser innovadoras y cercanas a la gente”, sostuvo la legisladora. Seguirá acompañada por Corral y Martorano en las vicepresidencias 1º y 2º, respectivamente.
Condolencias de la Sociedad RuralLocales13 de febrero de 2026
La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de San Carlos lamenta con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Cristian Maglia.