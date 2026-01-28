Se trata de una nueva mecánica que busca estimar la edad de los usuarios para restringir determinado tipo de contenido en casos específicos.
Meta probará suscripciones premium en Instagram, Facebook y WhatsApp
Meta anunció que en los próximos meses comenzará a ofrecer suscripciones premium en Instagram, Facebook y WhatsApp, brindando acceso a funciones exclusivas y mayor control sobre la interacción de los usuarios.Tecnología28 de enero de 2026
Meta planeó introducir un nuevo modelo de suscripciones que proporcionará a los usuarios acceso a funciones exclusivas en sus aplicaciones, como Instagram, Facebook y WhatsApp. La empresa confirmó que estas suscripciones premium permitirán mejorar la productividad y creatividad de los usuarios, además de expandir las capacidades de inteligencia artificial.
En los próximos meses, Meta ofrecerá una experiencia premium que permitirá a los usuarios acceder a características especiales y un mayor control sobre cómo comparten y se conectan, manteniendo las experiencias básicas de forma gratuita. La compañía no se limitará a una única estrategia, ya que planea probar una variedad de características y paquetes de suscripción, y cada aplicación tendrá un conjunto distinto de funciones exclusivas.
Meta también compartió su intención de escalar Manus, un agente de inteligencia artificial que adquirió recientemente por aproximadamente 2 mil millones de dólares, como parte de sus planes de suscripción. La compañía tiene un enfoque dual hacia Manus, ya que integrará la herramienta en sus productos y también continuará vendiendo suscripciones independientes a empresas. Ya se ha observado que Meta está trabajando en añadir un acceso directo a Manus en Instagram, según un pantallazo compartido por el ingeniero inverso Alessandro Paluzzi, conocido por descubrir funciones no lanzadas.
Además, Meta planea probar suscripciones para funciones de inteligencia artificial, como Vibes, una experiencia de video generada por inteligencia artificial integrada en la aplicación Meta AI que permite a los usuarios crear y remixar videos generados por IA. Aunque Vibes ha sido gratuito desde su lanzamiento el año pasado, Meta ahora planea ofrecer acceso freemium a la creación de videos de Vibes, con la opción de suscribirse para desbloquear oportunidades adicionales de creación de videos cada mes.
Aunque se desconoce cómo serán las funciones de pago en WhatsApp y Facebook, Paluzzi señala que la nueva suscripción en Instagram permitirá a los usuarios crear listas de audiencia ilimitadas, ver una lista de seguidores que no los siguen de vuelta y la opción de ver una historia sin que el autor sepa que la han visto.
Es importante destacar que las nuevas suscripciones serán diferentes de Meta Verified. La compañía señala que utilizará lo aprendido de Meta Verified para evolucionar su negocio de suscripciones, incluyendo más ofertas que considera que los usuarios cotidianos, creadores y empresas querrán.
Fuente: Cadena3
OpenAI busca que se aumente el uso global de la IA en actividades cotidianasTecnología22 de enero de 2026
La empresa detrás de ChatGPT busca que su empresa llegue a más países que hoy están "rezagados" en la adopción de este tecnología. La próxima semana, presentarán los resultados de su programa.
Las consolas que están transformando el entretenimientoTecnología19 de enero de 2026
El entretenimiento digital vive una etapa de transformación profunda impulsada por el avance del hardware, la conectividad y los servicios en línea. Las consolas dejaron de ser simples dispositivos para jugar y se convirtieron en centros multimedia capaces de ofrecer experiencias inmersivas, sociales y narrativas cada vez más complejas.
Aunque la aplicación de Meta no cuenta con este espacio específicamente, en ciertos casos puede resultar útil recurrir a la copia de seguridad, ya que allí puede que todavía se encuentren los mensajes perdidos.
Cómo usar Google Maps sin internet cuando vas manejandoTecnología13 de enero de 2026
Con unos pocos pasos se puede dejar Google Maps sin conexión y navegar aunque te quedes sin datos
Verano y celulares: cómo proteger tu dispositivo del calor extremoTecnología04 de enero de 2026
Las altas temperaturas pueden afectar el rendimiento y la vida útil de los teléfonos. Especialistas recomiendan medidas simples para evitar sobrecalentamientos y daños irreversibles.
El truco para usar Google Maps sin internet y no quedarte sin GPSTecnología04 de enero de 2026
Con una configuración simple, la app permite descargar mapas y seguir navegando aunque no tengas datos. El método sirve para autos y peatones y ayuda a ahorrar megas.
De qué se trata Mastodon, la red social desarrollada bajo un modelo de código abiertoTecnología03 de enero de 2026
La aplicación busca pelear la hegemonía de las redes sociales que son controladas por Elon Musk y Mark Zuckerberg, respectivamente.
Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas24 de enero de 2026
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 87 años. el señor Edgar José Bautista Gautero.
Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas24 de enero de 2026
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 98 años, el Señor Reinaldo Ramon Bogao.
Aprehendieron a un sancarlino en CorondaPoliciales26 de enero de 2026
Comando Radioeléctrico U.R. XV, informó anoche un hecho de resistencia a la autoridad, resultando aprehendido un hombre de 35 años, oriundo de San Carlos Centro.
Un símbolo que nace del corazón del pueblo de San Carlos Norte y mira al futuroLocales26 de enero de 2026
La inspiración nació desde nuestra plaza central, punto físico y simbólico del pueblo de San Carlos Norte.
Los mejores juegos de mesa para disfrutar en familiaInterés General26 de enero de 2026
Clásicos que no pasan de moda: la combinación perfecta de entretenimiento, estrategia y risas para grandes y chicos.
Se abrió la inscripción al Boleto Educativo Gratuito: cómo gestionarloProvinciales26 de enero de 2026
El programa que garantiza el acceso al transporte para estudiantes, docentes y asistentes escolares tendrá continuidad este año. La inscripción está abierta hasta mayo y se suma un nuevo canal para hacerla.
Se trata de una nueva mecánica que busca estimar la edad de los usuarios para restringir determinado tipo de contenido en casos específicos.
Juicio histórico contra Meta, TikTok y YouTube por acusaciones de adicción juvenilInterés General27 de enero de 2026
Una joven acusa a las plataformas de haberla vuelto adicta desde la infancia. El caso podría sentar un precedente sobre salud mental juvenil y redes sociales.
La Presidenta Comunal Nazarena Paschetta se reunió con miembros de instituciones localesLocales27 de enero de 2026
Recientemente la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta y miembros de la Comisión Comunal mantuvieron una reunión con miembros de las distintas instituciones que forman parte de la localidad.
Ultiman detalles del operativo integral para la Maratón Acuática Santa Fe–CorondaProvinciales27 de enero de 2026
La Provincia coordinó un encuentro interinstitucional para definir los dispositivos de seguridad, asistencia sanitaria, tránsito y prevención del evento que se disputará el domingo 1° de febrero.