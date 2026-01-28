Meta probará suscripciones premium en Instagram, Facebook y WhatsApp

Meta planeó introducir un nuevo modelo de suscripciones que proporcionará a los usuarios acceso a funciones exclusivas en sus aplicaciones, como Instagram, Facebook y WhatsApp. La empresa confirmó que estas suscripciones premium permitirán mejorar la productividad y creatividad de los usuarios, además de expandir las capacidades de inteligencia artificial.

En los próximos meses, Meta ofrecerá una experiencia premium que permitirá a los usuarios acceder a características especiales y un mayor control sobre cómo comparten y se conectan, manteniendo las experiencias básicas de forma gratuita. La compañía no se limitará a una única estrategia, ya que planea probar una variedad de características y paquetes de suscripción, y cada aplicación tendrá un conjunto distinto de funciones exclusivas.

Meta también compartió su intención de escalar Manus, un agente de inteligencia artificial que adquirió recientemente por aproximadamente 2 mil millones de dólares, como parte de sus planes de suscripción. La compañía tiene un enfoque dual hacia Manus, ya que integrará la herramienta en sus productos y también continuará vendiendo suscripciones independientes a empresas. Ya se ha observado que Meta está trabajando en añadir un acceso directo a Manus en Instagram, según un pantallazo compartido por el ingeniero inverso Alessandro Paluzzi, conocido por descubrir funciones no lanzadas.

Además, Meta planea probar suscripciones para funciones de inteligencia artificial, como Vibes, una experiencia de video generada por inteligencia artificial integrada en la aplicación Meta AI que permite a los usuarios crear y remixar videos generados por IA. Aunque Vibes ha sido gratuito desde su lanzamiento el año pasado, Meta ahora planea ofrecer acceso freemium a la creación de videos de Vibes, con la opción de suscribirse para desbloquear oportunidades adicionales de creación de videos cada mes.

Aunque se desconoce cómo serán las funciones de pago en WhatsApp y Facebook, Paluzzi señala que la nueva suscripción en Instagram permitirá a los usuarios crear listas de audiencia ilimitadas, ver una lista de seguidores que no los siguen de vuelta y la opción de ver una historia sin que el autor sepa que la han visto.

Es importante destacar que las nuevas suscripciones serán diferentes de Meta Verified. La compañía señala que utilizará lo aprendido de Meta Verified para evolucionar su negocio de suscripciones, incluyendo más ofertas que considera que los usuarios cotidianos, creadores y empresas querrán.



Fuente: Cadena3







