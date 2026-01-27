Juicio histórico contra Meta, TikTok y YouTube por acusaciones de adicción juvenil

Meta AI, TikTok y YouTube enfrentarán esta semana un juicio en Estados Unidos por acusaciones de haber contribuido a una crisis de salud mental juvenil mediante el diseño adictivo de sus plataformas, en un proceso judicial que pone en debate el impacto del uso intensivo de redes sociales en niños y adolescentes.

El caso se tramita en el Tribunal Superior de California, en el condado de Los Ángeles, y tiene como demandante a una joven de 19 años identificada como K.G.M. Según los documentos judiciales, la mujer sostiene que se volvió adicta a las redes sociales desde muy temprana edad debido a mecanismos de diseño llamativos y persistentes, lo que habría alimentado su depresión y pensamientos suicidas. Con esa base, busca responsabilizar legalmente a las empresas tecnológicas.

La demanda de K.G.M. es la primera de una serie de casos similares que podrían llegar a juicio a lo largo de este año y que apuntan a lo que los demandantes definen como “adicción a las redes sociales” en menores. Para los abogados de la joven, se trata de un proceso inédito: por primera vez, los gigantes tecnológicos deberán defenderse en un juicio por los supuestos daños provocados por sus productos. “Estarán bajo un nivel de escrutinio que no existe cuando se testifica ante el Congreso”, afirmó Matthew Bergman, abogado de la demandante, en declaraciones a Reuters.

Un juicio que puede marcar un precedente

El jurado deberá resolver si Meta, TikTok y YouTube actuaron con negligencia al ofrecer productos que dañaron la salud mental de K.G.M. y si el uso de esas aplicaciones fue un factor sustancial en su depresión. En ese análisis también se evaluará el peso de otras posibles causas, como el contenido de terceros consumido en las plataformas o aspectos de la vida personal de la joven fuera del entorno digital.

“Este es realmente un caso de prueba”, explicó Clay Calvert, abogado especializado en medios del American Enterprise Institute. “Vamos a ver qué ocurre con estas teorías” que sostienen que las redes sociales causaron daños directos a la demandante.

Las defensas de las empresas tecnológicas

Durante el juicio se espera la declaración de figuras clave del sector. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, podría subir al estrado. La empresa adelantó que argumentará que sus productos no provocaron los problemas de salud mental de K.G.M., según indicaron sus abogados antes del inicio del proceso.

También estaba involucrada Snap, la compañía matriz de Snapchat. Su CEO, Evan Spiegel, iba a testificar, pero la empresa llegó a un acuerdo con la demandante el 20 de enero. Un portavoz de Snap evitó dar detalles sobre los términos de ese arreglo.

Por su parte, YouTube sostendrá que sus plataformas son "fundamentalmente diferentes" de redes sociales como Instagram o TikTok y que no deberían ser tratadas de la misma manera en los tribunales, según adelantó un ejecutivo de la compañía. TikTok, en tanto, optó por no comentar cuáles serán sus argumentos de defensa.

El juicio se desarrolla en un contexto de creciente preocupación pública y política por el tiempo que niños y adolescentes pasan frente a las pantallas. El fallo podría convertirse en un punto de inflexión para la industria tecnológica y para el debate global sobre los límites, responsabilidades y consecuencias del diseño de las redes sociales.

Fuente: Ámbito