La Inteligencia Artificial de OpenAI integra una función inesperada

Necrológicas24 de enero de 2026
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 98 años, el Señor Reinaldo Ramon Bogao.
Locales26 de enero de 2026
Con total éxito y cupo completo se desarrolla por estos días la Escuela de Verano, en el marco del Programa “Santa Fe en Movimiento”, con la coordinación del Centro de Educación Física N° 44, la Escuela Especial N° 2040 y como resultado de las gestiones a nivel Provincial por parte del Municipio que también realiza importantes aportes para gastos de funcionamiento.
Policiales26 de enero de 2026
Comando Radioeléctrico U.R. XV, informó anoche un hecho de resistencia a la autoridad, resultando aprehendido un hombre de 35 años, oriundo de San Carlos Centro.
Locales26 de enero de 2026
La inspiración nació desde nuestra plaza central, punto físico y simbólico del pueblo de San Carlos Norte.
Interés General26 de enero de 2026
Clásicos que no pasan de moda: la combinación perfecta de entretenimiento, estrategia y risas para grandes y chicos.
Interés General26 de enero de 2026
El calor altera mecanismos básicos del cuerpo que permiten dormir profundo y sostenido. Qué pasa cuando la temperatura no baja y cuáles son los cambios simples que ayudan a mejorar el sueño en los días más calurosos.
Provinciales26 de enero de 2026
El programa que garantiza el acceso al transporte para estudiantes, docentes y asistentes escolares tendrá continuidad este año. La inscripción está abierta hasta mayo y se suma un nuevo canal para hacerla.
Tecnología27 de enero de 2026
Se trata de una nueva mecánica que busca estimar la edad de los usuarios para restringir determinado tipo de contenido en casos específicos.
Interés General27 de enero de 2026
Una joven acusa a las plataformas de haberla vuelto adicta desde la infancia. El caso podría sentar un precedente sobre salud mental juvenil y redes sociales.
Locales27 de enero de 2026
Recientemente la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta y miembros de la Comisión Comunal mantuvieron una reunión con miembros de las distintas instituciones que forman parte de la localidad.