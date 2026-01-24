Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 98 años, el Señor Reinaldo Ramon Bogao.

Necrológicas24 de enero de 2026
OSTTA

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Sábado 24 de Enero a las 18:00 horas hacia el Cementerio Municipal. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

Te puede interesar
Lo más visto
WhatsApp Image 2026-01-09 at 18.53.09

Fiesta de la Cerveza en San Carlos Norte

Locales22 de enero de 2026

La Comuna de San Carlos Norte invita a la comunidad a participar de la Fiesta de la Cerveza, una propuesta cultural que pone en valor las producciones artesanales y el encuentro comunitario.

ScreenHunter_153

Más de ocho mil personas vibraron al ritmo del carnaval sancarlino

Locales23 de enero de 2026

Con total éxito y gran convocatoria, nuestra ciudad vivió la ansiada noche de carnaval sobre calle Rivadavia. Con condiciones climáticas inmejorables, el Corsódromo se colmó de color, brillo y alegría. NACIBAÍ y ARAYÉ fueron las grandes protagonistas, deslumbrando al público con impresionante despliegue de pasistas, trajes, carrozas, música en vivo y shows de batucadas, convirtiendo la pasarela en un verdadero desfile de arte y creatividad.

ScreenHunter_156

San Jerónimo Norte- Pilar: Amenazas y secuestro de varias armas de fuego

Policiales23 de enero de 2026

Durante las primeras horas de hoy, personal de Comisaría 3ra en colaboración con personal de Comisaria 6ta realizaron una requisa en un domicilio de la localidad de Pilar donde secuestraron diversas armas de fuego, municiones varias y documentación luego de que una mujer de San Jerónimo Norte alertara al personal por amenazas recibidas en su domicilio.