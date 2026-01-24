Lo más visto

Mañana sábado: Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia Locales 16 de enero de 2026 Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 18 de enero de 2026 Falleció hoy Domingo 18 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 89 años, el Señor Armando Bernardo Imhoff "Pietra".

Fiesta de la Cerveza en San Carlos Norte Locales 22 de enero de 2026 La Comuna de San Carlos Norte invita a la comunidad a participar de la Fiesta de la Cerveza, una propuesta cultural que pone en valor las producciones artesanales y el encuentro comunitario.

Más de ocho mil personas vibraron al ritmo del carnaval sancarlino Locales 23 de enero de 2026 Con total éxito y gran convocatoria, nuestra ciudad vivió la ansiada noche de carnaval sobre calle Rivadavia. Con condiciones climáticas inmejorables, el Corsódromo se colmó de color, brillo y alegría. NACIBAÍ y ARAYÉ fueron las grandes protagonistas, deslumbrando al público con impresionante despliegue de pasistas, trajes, carrozas, música en vivo y shows de batucadas, convirtiendo la pasarela en un verdadero desfile de arte y creatividad.

Ya se encuentran disponibles en la web de la provincia los impuestos inmobiliarios y patentes Locales 23 de enero de 2026 La Comuna de San Carlos Sud informa que se encuentra disponible para descargar en la página web www.santafe.gov.ar las cuotas 1, 2 y 3 del impuesto PATENTE DE VEHÍCULOS, INMOBILIARIO URBANO Y RURAL correspondiente al año 2026.

San Jerónimo Norte- Pilar: Amenazas y secuestro de varias armas de fuego Policiales 23 de enero de 2026 Durante las primeras horas de hoy, personal de Comisaría 3ra en colaboración con personal de Comisaria 6ta realizaron una requisa en un domicilio de la localidad de Pilar donde secuestraron diversas armas de fuego, municiones varias y documentación luego de que una mujer de San Jerónimo Norte alertara al personal por amenazas recibidas en su domicilio.

Promueven cursos de formación laboral para hacer durante el verano de manera gratuita, online y asincrónica Provinciales 23 de enero de 2026 La iniciativa interministerial consolida su impacto en el desarrollo productivo provincial con una amplia variedad de cursos completamente digitales, asincrónicos y gratuitos para todos los santafesinos que quieran formarse para el trabajo.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 24 de enero de 2026 Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 87 años. el señor Edgar José Bautista Gautero.