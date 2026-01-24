Para qué sirve el modo “Fan” del aire acondicionado y cuándo conviene usarlo

Esta función permite mejorar la sensación térmica y reducir el consumo eléctrico sin necesidad de activar el enfriamiento del equipo.

Interés General24 de enero de 2026
ScreenHunter_029

En pleno verano, el control remoto del aire acondicionado esconde una función simple que muchos pasan por alto. El modo “Fan” (ventilador) no enfría ni calienta, pero puede mejorar el confort en el ambiente y ayudar a moderar el gasto de energía.

Cuando el calor aprieta, no todo se resuelve bajando los grados. El aire acondicionado es un aliado clave, pero el control remoto ofrece opciones poco aprovechadas. Una de ellas es el modo “Fan”, una herramienta sencilla para que el ambiente se sienta más llevadero sin activar el compresor.

Su uso correcto permite ganar bienestar, mejorar la circulación del aire y ahorrar electricidad, especialmente cuando la temperatura no justifica el uso del modo frío.

Qué es el modo “Fan”

Esta función actúa como un ventilador interno. Al activarlo, el equipo impulsa y mueve el aire dentro de la habitación, pero sin encender el compresor. La diferencia con los modos tradicionales es fundamental: el aparato no modifica la temperatura, solo hace circular el aire de manera similar a un ventilador común, pero aprovechando el sistema de distribución del split.

Cuándo utilizarlo

En la práctica, esta opción es útil cuando la temperatura del ambiente ya es aceptable, pero el aire se siente cargado o pesado. Al generar movimiento, mejora la sensación térmica y evita que el calor se concentre en un solo sector.

También es una alternativa recomendada durante la noche o en días de calor moderado, cuando no hace falta enfriar pero sí ventilar la estancia.

Fuente: AMBITO
 

Te puede interesar
Lo más visto
WhatsApp Image 2026-01-09 at 18.53.09

Fiesta de la Cerveza en San Carlos Norte

Locales22 de enero de 2026

La Comuna de San Carlos Norte invita a la comunidad a participar de la Fiesta de la Cerveza, una propuesta cultural que pone en valor las producciones artesanales y el encuentro comunitario.

ScreenHunter_153

Más de ocho mil personas vibraron al ritmo del carnaval sancarlino

Locales23 de enero de 2026

Con total éxito y gran convocatoria, nuestra ciudad vivió la ansiada noche de carnaval sobre calle Rivadavia. Con condiciones climáticas inmejorables, el Corsódromo se colmó de color, brillo y alegría. NACIBAÍ y ARAYÉ fueron las grandes protagonistas, deslumbrando al público con impresionante despliegue de pasistas, trajes, carrozas, música en vivo y shows de batucadas, convirtiendo la pasarela en un verdadero desfile de arte y creatividad.

ScreenHunter_156

San Jerónimo Norte- Pilar: Amenazas y secuestro de varias armas de fuego

Policiales23 de enero de 2026

Durante las primeras horas de hoy, personal de Comisaría 3ra en colaboración con personal de Comisaria 6ta realizaron una requisa en un domicilio de la localidad de Pilar donde secuestraron diversas armas de fuego, municiones varias y documentación luego de que una mujer de San Jerónimo Norte alertara al personal por amenazas recibidas en su domicilio.