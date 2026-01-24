Para qué sirve el modo “Fan” del aire acondicionado y cuándo conviene usarlo

Marketing: claves para construir una marca exitosa en la era de la IAInterés General20 de enero de 2026
Un estudio sostiene que éste será el año en que la construcción de marca se juegue en la intersección entre tecnología, cultura y humanidad.
Esta función permite mejorar la sensación térmica y reducir el consumo eléctrico sin necesidad de activar el enfriamiento del equipo.Interés General24 de enero de 2026
En pleno verano, el control remoto del aire acondicionado esconde una función simple que muchos pasan por alto. El modo “Fan” (ventilador) no enfría ni calienta, pero puede mejorar el confort en el ambiente y ayudar a moderar el gasto de energía.
Cuando el calor aprieta, no todo se resuelve bajando los grados. El aire acondicionado es un aliado clave, pero el control remoto ofrece opciones poco aprovechadas. Una de ellas es el modo “Fan”, una herramienta sencilla para que el ambiente se sienta más llevadero sin activar el compresor.
Su uso correcto permite ganar bienestar, mejorar la circulación del aire y ahorrar electricidad, especialmente cuando la temperatura no justifica el uso del modo frío.
Qué es el modo “Fan”
Esta función actúa como un ventilador interno. Al activarlo, el equipo impulsa y mueve el aire dentro de la habitación, pero sin encender el compresor. La diferencia con los modos tradicionales es fundamental: el aparato no modifica la temperatura, solo hace circular el aire de manera similar a un ventilador común, pero aprovechando el sistema de distribución del split.
Cuándo utilizarlo
En la práctica, esta opción es útil cuando la temperatura del ambiente ya es aceptable, pero el aire se siente cargado o pesado. Al generar movimiento, mejora la sensación térmica y evita que el calor se concentre en un solo sector.
También es una alternativa recomendada durante la noche o en días de calor moderado, cuando no hace falta enfriar pero sí ventilar la estancia.
Fuente: AMBITO
Un estudio sostiene que éste será el año en que la construcción de marca se juegue en la intersección entre tecnología, cultura y humanidad.
Identificar ciertos síntomas a tiempo ayuda a prevenir complicaciones asociadas a las altas temperaturas.
En plena temporada alta, crecen los riesgos de fraude al momento de pagar en bares, restaurantes y comercios turísticos. Qué prácticas son las más frecuentes y qué medidas ayudan a combatirlas.
Desde este jueves, los teléfonos importados dejan de pagar aranceles aduaneros. La medida apunta a aumentar la competencia y abaratar costos, aunque el impacto en góndola no será inmediato y genera un fuerte rechazo sindical en Tierra del Fuego.
Especialistas advierten que varios electrodomésticos de uso diario acumulan gérmenes, hongos y malos olores si no se higienizan con frecuencia. Una rutina mensual ayuda a cuidar la salud y prolongar su vida útil.
El primer eclipse solar de 2026 ya tiene fecha confirmada y despertó expectativa entre astrónomos y aficionados al cielo.
La tradición marca el fin de la Navidad con la Epifanía, pero existen alternativas litúrgicas para los “olvidadizos” que extienden el plazo hasta febrero.
Trap, pop urbano y colaboraciones explosivas marcaron el año musical en Spotify.
Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.
Falleció hoy Domingo 18 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 89 años, el Señor Armando Bernardo Imhoff "Pietra".
La Comuna de San Carlos Norte invita a la comunidad a participar de la Fiesta de la Cerveza, una propuesta cultural que pone en valor las producciones artesanales y el encuentro comunitario.
Con total éxito y gran convocatoria, nuestra ciudad vivió la ansiada noche de carnaval sobre calle Rivadavia. Con condiciones climáticas inmejorables, el Corsódromo se colmó de color, brillo y alegría. NACIBAÍ y ARAYÉ fueron las grandes protagonistas, deslumbrando al público con impresionante despliegue de pasistas, trajes, carrozas, música en vivo y shows de batucadas, convirtiendo la pasarela en un verdadero desfile de arte y creatividad.
La Comuna de San Carlos Sud informa que se encuentra disponible para descargar en la página web www.santafe.gov.ar las cuotas 1, 2 y 3 del impuesto PATENTE DE VEHÍCULOS, INMOBILIARIO URBANO Y RURAL correspondiente al año 2026.
Durante las primeras horas de hoy, personal de Comisaría 3ra en colaboración con personal de Comisaria 6ta realizaron una requisa en un domicilio de la localidad de Pilar donde secuestraron diversas armas de fuego, municiones varias y documentación luego de que una mujer de San Jerónimo Norte alertara al personal por amenazas recibidas en su domicilio.
La iniciativa interministerial consolida su impacto en el desarrollo productivo provincial con una amplia variedad de cursos completamente digitales, asincrónicos y gratuitos para todos los santafesinos que quieran formarse para el trabajo.
Esta función permite mejorar la sensación térmica y reducir el consumo eléctrico sin necesidad de activar el enfriamiento del equipo.
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 87 años. el señor Edgar José Bautista Gautero.
Falleció hoy Sábado 24 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 98 años, el Señor Reinaldo Ramon Bogao.