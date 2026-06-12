Cuánta carne y achuras hay que calcular por persona

El asado es una de las tradiciones más arraigadas entre los argentinos y suele ser el protagonista de reuniones familiares, encuentros con amigos y celebraciones especiales.

Sin embargo, al momento de hacer las compras surge una pregunta clave: ¿cuánta carne hay que calcular por persona?

La respuesta depende de varios factores, como la duración de la reunión, si habrá entradas, ensaladas, postres y la presencia de niños entre los invitados. Aun así, existen algunas reglas generales que permiten evitar errores.

Cuánta carne comprar por persona

Los asadores experimentados recomiendan calcular entre 500 y 700 gramos de carne por adulto cuando el asado es el plato principal.

Si habrá abundantes entradas, picadas o acompañamientos, la cantidad puede reducirse a unos 400 o 500 gramos por persona.

En el caso de los niños, generalmente se calcula la mitad de una porción de adulto.

La fórmula clásica para un asado completo

Para quienes buscan combinar carne vacuna y achuras, una distribución equilibrada puede ser la siguiente para cada diez personas:

3 kilos de asado.

2 kilos de vacío o matambre.

1 kilo de chorizos.

1 kilo de morcillas.

1 kilo de achuras (chinchulines, riñones o mollejas).

De esta manera se obtiene una oferta variada que suele alcanzar para que todos coman cómodamente.

Cuántas achuras hay que calcular

Las achuras suelen servirse como entrada mientras se terminan de cocinar los cortes principales.

Las cantidades recomendadas son:

1 chorizo cada dos personas.

1 morcilla cada tres personas.

200 gramos de chinchulines por persona.

150 gramos de mollejas por persona.

100 gramos de riñón por persona.

No obstante, estos números pueden variar según las preferencias del grupo.

Los acompañamientos también cuentan

Muchas veces se compra carne de más porque no se tienen en cuenta las ensaladas, papas fritas, vegetales grillados o el pan.

Si la mesa contará con abundantes acompañamientos, la cantidad de carne necesaria disminuye considerablemente.

Un ejemplo para 10 amigos

Para una reunión de diez adultos, una compra razonable podría incluir:

4 kilos de asado y vacío.

5 chorizos.

3 o 4 morcillas.

1,5 kilos de achuras variadas.

Ensaladas, pan y alguna guarnición caliente.

Con esas cantidades, la comida suele ser suficiente para todos sin que sobren grandes cantidades.

El secreto para no gastar de más

Los especialistas coinciden en que el error más habitual es comprar carne en exceso por temor a que falte.

Planificar el menú completo, conocer los gustos de los invitados y calcular entre medio kilo y 700 gramos por persona permite organizar un asado exitoso, disfrutar de la reunión y evitar gastos innecesarios.

Fuente: NA