Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Domingo 26 de Julio en la ciudad de San Carlos Centro, a la edad de 83 años la Señora Noemí Lidia Nelida Polini viuda de Donadio. 
Necrológicas26 de julio de 2026

Falleció hoy Domingo 26 de Julio en la ciudad de San Carlos Centro, a la edad de 83 años la Señora Noemí Lidia Nelida Polini viuda de Donadio. 

Sus restos serán velados a partir de hoy Domingo a las 17:00 horas en calle Moreno 438 de San Carlos Centro hasta las 21:00 horas de hoy y partirá mañana Lunes 27 de Julio el cortejo fúnebre desde la sala hacia el Cementerio Municipal de dicha ciudad a las 10:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

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