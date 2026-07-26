Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Domingo 26 de Julio en la ciudad de San Carlos Centro, a la edad de 83 años la Señora Noemí Lidia Nelida Polini viuda de Donadio.

Sus restos serán velados a partir de hoy Domingo a las 17:00 horas en calle Moreno 438 de San Carlos Centro hasta las 21:00 horas de hoy y partirá mañana Lunes 27 de Julio el cortejo fúnebre desde la sala hacia el Cementerio Municipal de dicha ciudad a las 10:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios