Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas22 de julio de 2026
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 77 años, la Señora Ana María Troncoso viuda de Bonomo.
Falleció hoy Domingo 26 de Julio en la ciudad de San Carlos Centro, a la edad de 83 años la Señora Noemí Lidia Nelida Polini viuda de Donadio.
Sus restos serán velados a partir de hoy Domingo a las 17:00 horas en calle Moreno 438 de San Carlos Centro hasta las 21:00 horas de hoy y partirá mañana Lunes 27 de Julio el cortejo fúnebre desde la sala hacia el Cementerio Municipal de dicha ciudad a las 10:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios