La Sociedad Italiana de San Carlos invita a vivir una noche dedicada a los sabores y tradiciones de Italia

La Sociedad Italiana de Socorro Mutuo de San Carlos Centro llevará adelante una nueva propuesta para disfrutar de la gastronomía y la cultura italiana con la realización de la "Noche de Sabores y Tradiciones de Italia", un evento pensado para compartir en familia y con amigos.
Locales23 de julio de 2026

La Sociedad Italiana de Socorro Mutuo de San Carlos Centro llevará adelante una nueva propuesta para disfrutar de la gastronomía y la cultura italiana con la realización de la "Noche de Sabores y Tradiciones de Italia", un evento pensado para compartir en familia y con amigos.

La velada se realizará el viernes 31 de julio, a partir de las 21 horas, en la sede de la Sociedad Italiana de San Carlos, donde los asistentes podrán disfrutar de una cena típica acompañada por espectáculos artísticos.

El menú preparado para la ocasión incluirá una entrada de formaggio y prosciutto, como plato principal ravioles con salsa boloñesa y, para el cierre, el tradicional tiramisú. La tarjeta tiene un valor de 25.000 pesos e incluye la bebida.

Además de la propuesta gastronómica, la noche contará con la presentación del grupo de baile Aroma Di Zagare, que ofrecerá un espectáculo inspirado en las tradiciones italianas, aportando música, danza y color a una celebración que busca mantener vivas las costumbres de los inmigrantes y fortalecer el vínculo con la comunidad.

Desde la institución invitan a vecinos de San Carlos y la región a sumarse a esta propuesta, que combinará sabores típicos, cultura y entretenimiento en una noche especial dedicada a Italia.

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