El Hospital Pedro Suchón habilitó una línea de WhatsApp para consultas y gestión de turnos

El Hospital Pedro Suchón informó a la comunidad de San Carlos que ya se encuentra habilitada una nueva línea de WhatsApp 3404-446523 destinada a facilitar la comunicación con los vecinos y optimizar la atención de los usuarios.
Locales22 de julio de 2026

El Hospital Pedro Suchón informó a la comunidad de San Carlos que ya se encuentra habilitada una nueva línea de WhatsApp 3404-446523 destinada a facilitar la comunicación con los vecinos y optimizar la atención de los usuarios.

A través de este nuevo canal, los pacientes podrán realizar consultas, solicitar información sobre los distintos servicios que brinda el hospital y gestionar turnos de manera rápida y sencilla, sin necesidad de concurrir personalmente al establecimiento.

Desde la institución destacaron que esta herramienta busca mejorar la accesibilidad y agilizar la atención, ofreciendo una vía de contacto directa con el personal del hospital.

Los interesados pueden comunicarse enviando un mensaje de WhatsApp: https://wa.me/message/J2THSVQFRJRQO1 al número habilitado por el Hospital Pedro Suchón para recibir asesoramiento e información sobre las prestaciones disponibles.

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