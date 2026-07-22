Avanza la obra del Gasoducto del Área Industrial

Con un avance acumulado del 70%, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO lleva adelante la tan anhelada “OBRA DE EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL GASODUCTO DEL ÁREA INDUSTRIAL OFICIAL DE DESARROLLO DE SAN CARLOS CENTRO”.
Locales22 de julio de 2026

Con un avance acumulado del 70%, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO lleva adelante la tan anhelada “OBRA DE EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL GASODUCTO DEL ÁREA INDUSTRIAL OFICIAL DE DESARROLLO DE SAN CARLOS CENTRO”.

Dicha obra representa un verdadero hito en la historia de nuestra comunidad, por su magnitud, relevancia, impacto e inversión. La misma hará posible que, en pocos meses, nuestro Área Industrial cuente con gas natural, servicio vital para el desarrollo de las industrias que ya comenzaron a radicarse en el predio y las que vendrán. Las tareas están a cargo de la firma CHIMEN AIKE, según el debido proceso licitatorio, representando una inversión a valores actuales de Mil Setecientos Setenta Millones de Pesos ($1.770.000.000), afrontada con RECURSOS PROPIOS del Municipio (78,5%) y de Lheritier Argentina S.A. (21,5%), pionera empresa local que acompaña e impulsa el proyecto de manera conjunta desde sus inicios.

“Es impresionante el despliegue de maquinarias y personal en el lugar, mucha de la mano de obra empleada es local y eso también nos da satisfacción. Finalmente comenzamos a palpar este gran sueño por el que tanto trabajamos, otro HECHO CONCRETO que nos llena de orgullo”, manifestó el Intendente Placenzotti.

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